WhatsApp больше не будет работать на этих смартфонах. Проверьте, есть ли ваш в списке

WhatsApp - одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире, и разработчики постоянно улучшают его, добавляя новые функции. Однако для некоторых гаджетов наступили плохие времена: на них WhatsApp больше не будет работать.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на международный технологический блог о компьютерах, смартфонах и гаджетах Gizchina.
В частности, поддержка прекратится для 45 моделей мобильных телефонов с устаревшими версиями операционных систем Google и Apple, включая устройства от Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple.
Несмотря на то, что некоторые из этих устройств достаточно стары, они все еще используются благодаря хорошему оборудованию или невозможности обновления. Сейчас WhatsApp рекомендует использовать приложение на устройствах с Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше.
Samsung
Motorola
Apple
Huawei
Lenovo
Sony
LG
Другие устройства
Некоторые устройства из списка существуют уже более 7 лет. Команда WhatsApp решила прекратить их поддержку, чтобы сосредоточиться на более современных устройствах и обновленном программном обеспечении.
Читайте также, как в WhatsApp отправить фото и видео в высоком разрешении.
А еще мы писали, что WhatsApp добавляет новые возможности для видеозвонков.