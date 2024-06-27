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WhatsApp больше не будет работать на этих смартфонах. Проверьте, есть ли ваш в списке

В этом году WhatsApp перестанет работать на 45 устройствах (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp - одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире, и разработчики постоянно улучшают его, добавляя новые функции. Однако для некоторых гаджетов наступили плохие времена: на них WhatsApp больше не будет работать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на международный технологический блог о компьютерах, смартфонах и гаджетах Gizchina.

Подробности нового решения

В частности, поддержка прекратится для 45 моделей мобильных телефонов с устаревшими версиями операционных систем Google и Apple, включая устройства от Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple.

Несмотря на то, что некоторые из этих устройств достаточно стары, они все еще используются благодаря хорошему оборудованию или невозможности обновления. Сейчас WhatsApp рекомендует использовать приложение на устройствах с Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше.

На каких смартфонах WhatsApp больше не будет работать

Samsung

  • Galaxy Ace Plus
  • Galaxy Core
  • Galaxy Express 2
  • Galaxy Grand
  • Galaxy Note 3 N9005 LTE
  • Galaxy Note 3 Neo LTE+
  • Galaxy S 19500
  • Galaxy S3 Mini VE
  • Galaxy S4 Active
  • Galaxy S4 mini I9190
  • Galaxy S4 mini I9192 Duos
  • Galaxy S4 mini I9195 LTE
  • Galaxy S4 Zoom

Motorola

  • Moto G
  • Moto X

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5C
  • iPhone 6
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6S
  • iPhone SE

Huawei

  • Ascend P6 S
  • Ascend G525
  • Huawei C199
  • Huawei GX1s
  • Huawei Y625

Lenovo

  • Lenovo 46600
  • Lenovo A858T
  • Lenovo P70
  • Lenovo S890
  • Lenovo A820

Sony

  • Xperia Z1
  • Xperia E3
  • Xperia M

LG

  • Optimus 4X HD P880
  • Optimus G
  • Optimus G Pro
  • Optimus L7

Другие устройства

  • Faea F1
  • THL W8
  • Archos 53 Platinum
  • Wiko Cink Five
  • Wiko Darknight
  • ZTE V956
  • ZTE UMi X2
  • ZTE Grand S Flex
  • ZTE Grand Memo

Некоторые устройства из списка существуют уже более 7 лет. Команда WhatsApp решила прекратить их поддержку, чтобы сосредоточиться на более современных устройствах и обновленном программном обеспечении.

Читайте также, как в WhatsApp отправить фото и видео в высоком разрешении.

А еще мы писали, что WhatsApp добавляет новые возможности для видеозвонков.

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