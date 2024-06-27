WhatsApp больше не будет работать на этих смартфонах. Проверьте, есть ли ваш в списке

Подробности нового решения

В частности, поддержка прекратится для 45 моделей мобильных телефонов с устаревшими версиями операционных систем Google и Apple, включая устройства от Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple.

Несмотря на то, что некоторые из этих устройств достаточно стары, они все еще используются благодаря хорошему оборудованию или невозможности обновления. Сейчас WhatsApp рекомендует использовать приложение на устройствах с Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше.

На каких смартфонах WhatsApp больше не будет работать

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Motorola

Moto G

Moto X

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Lenovo A820

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

LG

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

Другие устройства

Faea F1

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Некоторые устройства из списка существуют уже более 7 лет. Команда WhatsApp решила прекратить их поддержку, чтобы сосредоточиться на более современных устройствах и обновленном программном обеспечении.