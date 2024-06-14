WhatsApp додає нові можливості для відеодзвінків
WhatsApp покращує свої можливості для відеодзвінків. Платформа, що належить Meta, розширює функціонал дзвінків новою функцією демонстрації екрану, збільшеною кількістю учасників та спеціальним виділенням спікера.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget.
Які нові функції з'являться
Демонстрація екрану буде корисною для спільного перегляду відео, обміну контентом, який складно надіслати іншим способом, або для допомоги батькам з налаштуванням їх пристроїв. Функіця також дозволяє ділитися звуком, тому ви зможете спілкуватися з іншими людьми, поки дивитеся на їхній екран.
WhatsApp також збільшив максимальну кількість учасників відеодзвінків до 32 осіб на всіх платформах. Це суттєвий стрибок у порівнянні з попереднім обмеженням у вісім осіб, яке було запроваджено у 2020 році, коли ввели карантин.
Виділення спікера - ще одне нововведення у оновленні WhatsApp (ця функція вже є стандартною на багатьох інших платформах для дзвінків). Під час групового дзвінка людина, яка говорить, відображається першою серед учасників, а її зображення виділяється, що дозволяє легше визначити, у кого в даний момент "слово".
WhatsApp також відзначив недавній перехід на кодек MLow для покращення якості звуку під час дзвінків. Новий стиск повинен усунути шум і покращити ехопридушення, що корисно для дзвінків з шумних приміщень.
Крім того, відеодзвінки транслюватимуться у вищій роздільній здатності, якщо ваша мережа досить швидка.
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