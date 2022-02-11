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Wellboy показал видео на песню для Евровидения 2022: "в стиле Верки"

Автор: Татьяна Самарук

Финалист нацотбора на Евровидение-2022 Wellboy (Антон Вельбой) презентовал трек Nozzy Bossy, с которым будет покорять сцену уже завтра, 12 февраля.

Премьера песни состоялась сегодня, 11 февраля.

Отметим, что вместе с премьерой песни состоялась и премьера клипа к ней. В видео исполнитель снял своих односельчан.

Также он отметил, что это песня о сильной Украине, которая крепко стоит на ногах.

"Nozzy Bossy - о силе села, о всех босоногих людей, которые идут по этой планете. Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босым и мне это в кайф. И эта песня - обо всех таких людях, с которыми всегда сила деревни, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей", - сказал Wellboy.

Поклонники так оценили конкурсный трек Wellboy:

  • Главное с таким же настроем выступить на Евровидении. Ну это хит!;
  • Наконец дождались хорошей украинской поп-музыки!;
  • Все супер! Молодец! Песня очень красивая;
  • Какой заряд позитива. Очень нравится;
  • Дай им всем жару на Евровидении. Верим в тебя;
  • В стиле Верки. Сразу слышится, что это наша прекрасная украинская музыка.

Все песни Нацотбора на Евровидение 2022

В финале, который состоится 12 февраля, примут участие восемь исполнителей.

Заметим, что на сегодня уже все исполнители представили свои творения, с которыми будут соревноваться за право представлять нашу страну на 66-м песенном конкурсе.

Kalush Orchestra - Stefania

ROXOLANA - Girlzzzz

Alina Pash - Тіні Забутих Предків

Our Atlantic - Моя любовь

CLOUDLESS - All be Alright

Michael Soul - Demons

BARLEBEN - Hear My Words

Ранее мы сообщали, когда смотреть финал Евровидения и кому букмекеры пророчат победу.

Также мы писали об именах и фото людей, выбирать представителя Украины на Евровидении 2022.

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WellboyЕвровидение 2022