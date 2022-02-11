Wellboy показал видео на песню для Евровидения 2022: "в стиле Верки"

Финалист нацотбора на Евровидение-2022 Wellboy (Антон Вельбой) презентовал трек Nozzy Bossy, с которым будет покорять сцену уже завтра, 12 февраля.
Премьера песни состоялась сегодня, 11 февраля.
Отметим, что вместе с премьерой песни состоялась и премьера клипа к ней. В видео исполнитель снял своих односельчан.
Также он отметил, что это песня о сильной Украине, которая крепко стоит на ногах.
"Nozzy Bossy - о силе села, о всех босоногих людей, которые идут по этой планете. Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босым и мне это в кайф. И эта песня - обо всех таких людях, с которыми всегда сила деревни, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей", - сказал Wellboy.
Поклонники так оценили конкурсный трек Wellboy:
В финале, который состоится 12 февраля, примут участие восемь исполнителей.
Заметим, что на сегодня уже все исполнители представили свои творения, с которыми будут соревноваться за право представлять нашу страну на 66-м песенном конкурсе.
Kalush Orchestra - Stefania
ROXOLANA - Girlzzzz
Alina Pash - Тіні Забутих Предків
Our Atlantic - Моя любовь
CLOUDLESS - All be Alright
Michael Soul - Demons
BARLEBEN - Hear My Words
Ранее мы сообщали, когда смотреть финал Евровидения и кому букмекеры пророчат победу.
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