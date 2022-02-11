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Нацотбор на Евровидение: когда смотреть финал и кому букмекеры пророчат победу

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Пятница 11 февраля 2022 11:03
Нацотбор на Евровидение: когда смотреть финал и кому букмекеры пророчат победу Фото: Финал нацотбора на Евровидение 2022 (facebook.com/suspilne eurovision)
Автор: Анна Шиканова

Финал Национального отбора на Евровидение 2022 состоится завтра, 12 февраля. Его будут транслировать на нескольких телеканалах, и украинцы смогут увидеть выступления всех 8 финалистов.

Где можно будет посмотреть финал нацотбора на Евровидение 2022, и кому букмекеры пророчат победу – читайте в материале ниже.

В финал Национального отбора на Евровидение попали 8 украинских музыкантов.

  • Alina Pash
  • Barleben
  • Cloudless
  • KALUSH orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • ROXOLANA
  • WELLBOY

12 февраля они покажут свои выступления, а победитель будет выбран по результатам голосования зрителей и судейского жюри, в которое входят Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.

Где смотреть

В субботу, 12 февраля, в 18:30 трансляция начнется на телеканале UA: Перший. Также следить за результатами финала нацотбора можно будет на YouTube-канале UA:Перший и Суспільне Євробачення, на странице Евровидение и UA:Перший в Facebook, на сайте Evrovision.ua и на suspilne.tv.

Прогнозы букмекеров

Ставки букмекеров особе не изменились. Alina Pash с песней "Тіні забутих предків" лидирует, и она уже набрала 53%.

С большим отрывом от нее на втором месте оказалась Роксолана с треком Girlzzzz– 14%.

На третьем – Kalush Orchestra с песней "Стефанія"
Остальные участники Нацотбора не набрали более 5%.

Нацотбор на Евровидение: когда смотреть финал и кому букмекеры пророчат победуСкриншот

Как проголосовать за любого участника, смотрите в простой инструкции:

Нацотбор на Евровидение: когда смотреть финал и кому букмекеры пророчат победуСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что KALUSH Orchestra рассказали, почему выиграют Евровидение 2022.

А также рассказывали о том, что в Нацотборе на Евровидение может вспыхнуть скандал из-за Тины Кароль, Wellboy и денег.

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