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Wellboy показав відео на пісню для Євробачення 2022: "у стилі Вєрки"

Автор: Тетяна Самарук

Фіналіст нацвідбору на Євробачення-2022 Wellboy (Антон Вельбой) презентував трек Nozzy Bossy, з яким підкорюватиме сцену вже завтра, 12 лютого.

Прем’єра пісні відбулася сьогодні, 11 лютого.

Зазначимо, що разом з прем'єрою пісні відбулася й прем'єра кліпу до неї. У відео виконавець зняв своїх односельчан.

Також він зазначив, що це пісня про сильну Україну, яка міцно стоїть на ногах.

"Nozzy Bossy - про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", - сказав Wellboy.

Шанувальники так оцінили конкурсний трек Wellboy:

  • Головне з таким же настроєм виступити на Євробаченні. Ну це хіт!;
  • Нарешті дочекались гарної української поп-музики!;
  • Все супер! Молодець! Пісня дуже гарна;
  • Який заряд позитиву. Дуже подобається;
  • Дай їм всім жару на Євробаченні. Віримо в тебе;
  • В стилі Вєрки. Одразу чується, що це наша прекрасна українська музика.

Всі пісні Нацвідбору на Євробачення 2022

У фіналі, який відбудеться 12 лютого, візьмуть участь вісім виконавців.

Зауважимо, що на сьогодні вже всі виконавці представили свої творіння, з якими будуть змагатися за право представляти нашу країну на 66-му пісенному конкурсі.

Kalush Orchestra - Stefania

ROXOLANA - Girlzzzz

Alina Pash - Тіні Забутих Предків

Our Atlantic - Моя любов

CLOUDLESS - All be Alright

Michael Soul - Demons

BARLEBEN - Hear My Words

Раніше ми повідомляли, коли дивитися фінал Євробачення і кому букмекери пророкують перемогу.

Також ми писали про імена і фото людей, які обиратимуть представника України на Євробаченні 2022.

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WellboyЕвровидение 2022