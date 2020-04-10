Как взять быстрый кредит в Украине и не "прогореть": важные советы украинцам

Взять быстрый кредит в Украине во время карантина из-за коронавируса может любой. При этом стоит быть готовым к тому, что существует большой риск попасть на крючок аферистов - учитывая разнообразие действующих мошеннических схем, предположить подвох в большинстве случаев крайне сложно.

Но есть некоторые симптомы мошенничества, которые позволят заподозрить неладное еще до того, как будет оформлен кредит. Вот несколько из них:

кредиторы-мошенники не интересуются платежеспособностью своего клиента

аферисты скрывают конкретную информацию о своем учреждении и контакты

фейковые кредиторы требуют предварительную оплату и перечислить им страховой взнос

Каким же образом нужно действовать, чтобы максимально защититься от аферистов во время оформления микрозайма?

Прежде всего, внимательно вчитывайтесь во все пункты договора. Обязательно убедитесь, что есть возможность досрочного возврата средств. И самое главное: ни в коем случае не оформляйте кредит под залог недвижимого имущества!

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев и используют название Приватбанка.