Як взяти швидкий кредит в Україні і не "прогоріти": важливі поради українцям

Взяти швидкий кредит в Україні під час карантину через коронавірус може будь-хто. При цьому варто бути готовим до того, що існує великий ризик потрапити на гачок аферистів - з огляду на розмаїття чинних шахрайських схем, передбачити підступ в більшості випадків вкрай складно.

Але є деякі симптоми шахрайства, які дозволять запідозрити недобре ще до того, як буде оформлений кредит. Ось декілька з них:

кредитори-шахраї не цікавляться платоспроможністю свого клієнта

аферисти приховують конкретну інформацію про свою установу і контакти

фейкові кредитори вимагають попередню оплату і перерахувати їм страховий внесок

Яким же чином потрібно діяти, щоб максимально захиститися від аферистів під час оформлення мікрозайму?

Перш за все, уважно вчитуйтесь в усі пункти договору. Обов’язково переконайтеся, що є можливість дострокового повернення коштів. І чи не найголовніше: у жодному разі не оформляйте позику під заставу нерухомого майна!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману українців і використовують назву ПриватБанку.