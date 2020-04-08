Мошенники придумали новую схему обмана украинцев: прикрываются ПриватБанком

Мошенники придумали новую схему обмана (Коллаж РБК-Украина)

В Украине активизировались мошенники, которые пользуются карантином

В Украине в период карантина активизировались мошенники, которые пользуются ситуацией в стране и доверчивостью граждан. Так, люди начали получать на телефон текстовые сообщения, якобы от ПриватБанка. В смс человеку предлагается помощь в размере 800 гривен, якобы от государства во время тяжелого периода карантина. О таком новом способе "развода" рассказала менеджер финансовых услуг ПриватБанка Ирина Коротченкова в Facebook.

Чтобы получить деньги, пользователь должен предоставить мошенникам номер карты, а также срок ее действия и CVV-код.

Как известно, именно эта информация нужна, чтобы оплатить товар в интернете или переслать средства, либо даже оформить онлайн-кредит.

В банке еще раз напоминают, что сотрудники никогда не запрашивают данные карт, пароли и секретные данные.

Мошенники обманывают украинцев (Скриншот поста facebook.com/irene.korotchenkova)

Как мы ранее писали, в Украине в период пандемии начали появляться новые аферы.