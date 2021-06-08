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Взяли за душу: видео акапельного исполнения гимна Украины на стадионе поразило сеть

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Харків, Вторник 08 июня 2021 13:17
Взяли за душу: видео акапельного исполнения гимна Украины на стадионе поразило сеть Коллаж РБК-Украина: звезды "Квартала 95" умилили исполнением гимна в Харькове
Автор: Светлана Мащенко

Вчера, 7 июня, сборная Украины одержала победу в товарищеском матче против Кипра со счетом 4:0. Встреча прошла в Харькове на ОСК Металлист. Четыре вокалистки "Женского Квартала" Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе, Вера Кекелия, Элина Мбани исполнили гимн перед знаковым матчем.

Видео, опубликованное в Instagram "Женского Квартала", набирает бешеной популярности и позитивных комментариев.

"Я исполняла гимн Украины впервые - это невероятно волнительно и ответственно. Не знаю, смогла ли бы сама выйти и спеть, но рада, что мы были с девчонками вместе. Исполнили "а капелла" и получили невероятный спектр эмоций! Их не сравнить ни с чем - ты поешь, весь стадион стоит, держат наш желто-синий флаг. Я сдерживалась, чтобы не расплакаться от переполнявших чувств. Испытываю огромную радость и гордость, что нам выпала такая честь. К тому же, наша сборная победила 4:0!"- комментирует Лали Эргемлидзе.

Марта Адамчук уже имела честь представлять "Женский Квартал" на футбольном поле - в прошлом году она исполняла гимн Украины перед матчем Динамо-Ворскла.

"В прошлом году я исполняла гимн перед пустым стадионом в связи с карантином. Выступая перед болельщиками, ты испытываешь совсем другие эмоции. Люди нас очень поддерживали и аплодировали. Теперь и девушки убедились, почему я так люблю петь гимн - это невероятная магия до слез. На этот раз у нас была сила четырех - как и голов, которые забила наша команда. Мне кажется, это очень символично", - комментирует Марта Адамчук.

Поздравляем сборную Украины по футболу с победой!

Пользователи сети восхищаются нежным исполнением гимна, о чем они пишут в комментариях.

  • В женском вокале гимн Украины звучит нежно, как будто мать поет колыбельную.
  • Аж на слезу пробило.
  • Дуже гарне виконання гімну. Взяли за душу.
  • Какие милые девушки. Спели бомбезно, браво!
  • Достойно. Браво!

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