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Украина разгромила Кипр в последнем товарищеском матче перед Евро

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Харьков, Понедельник 07 июня 2021 20:54
Украина разгромила Кипр в последнем товарищеском матче перед Евро Фото: матч Украина - Кипр (sigmalive.com)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Украины крупно победила Кипр в последнем контрольном матче перед Евро-2020. Команда Андрея Шевченко забила гостям четыре гола.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Начало матча выдалось не особо ярким для сборной Украины, но по ходу первого тайма сине-желтые прибавляли. Киприоты добавили уверенности команде Андрея Шевченко удалением за фол против Александра Зинченко в штрафной. Андрей Ярмоленко точно исполнил пенальти. Ближе к концу тайма и сам Зинченко исполнил пенальти и удвоил преимущество Украины.

После перерыва ситуация на поле не изменилась и Украина добавила к преимуществу еще два гола от Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, который в этой встрече оформил дубль. Счет мог быть крупнее, но вратарь Кипра Костас Панайи хорошо сыграл в этом матче, в отличии от полевых футболистов гостей.

В итоге 4:0 и безоговорочная победа. Украина едет на Евро с двумя победами в спаррингах в уверенном стиле. Но впереди более сильные соперники - Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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