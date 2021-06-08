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Взяли за душу: відео акапельного виконання гімну України на стадіоні вразило мережу

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Харків, Вівторок 08 червня 2021 13:17
Взяли за душу: відео акапельного виконання гімну України на стадіоні вразило мережу Фото: Зірки "Кварталу 95" розчулили виконанням гімну в Харкові (instagram.com/uafukraine)
Автор: Світлана Мащенко

Вчора, 7 червня, збірна України здобула перемогу у товариському матчі проти Кіпру з рахунком 4:0. Зустріч пройшла у Харкові на ОСК Металіст. Чотири вокалістки "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук, Лалі Ергемлідзе, Віра Кекелія, Еліна Мбані виконали гімн перед знаковим матчем.

Відео, опубліковане в Instagram "Жіночого кварталу", набирає шаленої популярності і схвальних коментарів.

"Я виконувала гімн України вперше - це неймовірно хвилююче та відповідально. Не знаю, чи змогла б сама вийти та заспівати, але рада, що ми були з дівчатами разом. Виконали а капелла та отримали неймовірний спектр емоцій! Їх не порівняти ні з чим - ти співаєш, увесь стадіон стоїть, тримають наш жовто-синій прапор. Я стримувалася, щоб не розплакатися від почуттів, які переповнювали. Відчуваю величезну радість та гордість, що нам випала така честь. До того ж, наша збірна перемогла 4:0!" - коментує Лалі Ергемлідзе.

Марта Адамчук вже мала честь представляти "Жіночий Квартал" на футбольному полі - минулого року вона виконувала гімн України перед матчем Динамо-Ворскла.

"Минулого року я виконувала гімн перед пустим стадіоном у зв’язку з карантином. Виступаючи перед вболівальники, ти відчуваєш зовсім інші емоції. Люди нас дуже підтримували та аплодували. Тепер і дівчата переконалися, чому я так люблю співати гімн - це неймовірна магія до сліз. Цього разу у нас була сила чотирьох - як і голів, які забила наша команда. Мені здається, це дуже символічно", - коментує Марта Адамчук.

Вітаємо збірну України з футболу з перемогою!

Користувачі мережі захоплюються ніжним виконанням гімну, про що вони пишуть в коментарях.

  • У жіночому вокалі гімн України звучить ніжно, наче мати співає колискову.
  • Аж на сльозу пробило.
  • Дуже гарне виконання гімну. Взяли за душу.
  • Які милі дівчата. Заспівали бомбезно, браво!
  • Гідно. Браво!

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