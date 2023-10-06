Взуття по знижці: Ніколас Карма дізнався вартість образу Lida Lee

Скільки коштує Look Lida Lee

Ніколас Карма цього разу зустрів на вулицях Львова молоду українську співачку Lida Lee. Дівчина була одягнена доволі яскраво та у стилі оверсайз. Ліда із задоволенням підійшла до камери та до Ніколаса і з дуже гарним настроєм приділила йому час.

Загальна сума образу співачки становить понад 20 000 гривень.

Найдешевшим в образі Ліди виявився класичний топ чорного кольору - його вартість 1700 гривень

Далі по вартості йде взуття від українського бренду Kachorovska.- його вартість 2750 гривень, але чоботи артистка придбала по знижці.

А ось штани Ліди вже коштують значно дорожче - їхня вартість 4800 гривень

Об’ємна жовта сорочка, яку Ліда не застібала - коштує 5000 гривень

І найдорожчою річчю в образі артистки виявилась шкіряна курточка оверсайз чорного кольору - вона коштує 6000 гривень.

Після того, як Lida Lee оголосила вартість своїх речей, вона ще й вирішила заспівати шматочок своєї нової пісні "На межі". І це додало контенту Карми ще більшого інтересу, адже вони не просто розійшлися, а ще й встигли зробити маленький інтерактив.

Стиль Lida Lee

Загалом Ліда обирає цікаві речі для створення своїх образів. І завжди вони різні. Інколи дівчина може бути романтичною і ніжною. А іноді одягає спортивні речі або оверсайз, адже це зручно.

Ніколас Карма дізнався вартість образу Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Ліда любить виходити на сцену у досить відвертих вбраннях і може собі це дозволити, оскільки її фігура дозволяє це робити.

Чорний колір, судячи з образів співачки, є її найулюбленішим. Можливо через те, що він класичний і завжди доречний.