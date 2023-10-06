Взуття по знижці: Ніколас Карма дізнався вартість образу Lida Lee

Український блогер Ніколас Карма еде цікаву та унікальну рубрику в Instagram Скільки коштує Look? Де розсекречує вартість зіркових образів.
РБК-Україна (проект Styler) спираючись на відео Ніколаса Карми в Instagram, розповідає, скільки коштує образ відомої співачки Lida Lee.
Ніколас Карма цього разу зустрів на вулицях Львова молоду українську співачку Lida Lee. Дівчина була одягнена доволі яскраво та у стилі оверсайз. Ліда із задоволенням підійшла до камери та до Ніколаса і з дуже гарним настроєм приділила йому час.
Загальна сума образу співачки становить понад 20 000 гривень.
Після того, як Lida Lee оголосила вартість своїх речей, вона ще й вирішила заспівати шматочок своєї нової пісні "На межі". І це додало контенту Карми ще більшого інтересу, адже вони не просто розійшлися, а ще й встигли зробити маленький інтерактив.
Загалом Ліда обирає цікаві речі для створення своїх образів. І завжди вони різні. Інколи дівчина може бути романтичною і ніжною. А іноді одягає спортивні речі або оверсайз, адже це зручно.
Ніколас Карма дізнався вартість образу Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Ліда любить виходити на сцену у досить відвертих вбраннях і може собі це дозволити, оскільки її фігура дозволяє це робити.
Чорний колір, судячи з образів співачки, є її найулюбленішим. Можливо через те, що він класичний і завжди доречний.
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