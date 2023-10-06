Обувь по скидке: Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee

Сколько стоит Look Lida Lee

Николас Карма на этот раз встретил на улицах Львова молодую украинскую певицу Lida Lee. Девушка была одета довольно ярко и в стиле оверсайз. Лида с удовольствием подошла к камере и Николасу и с очень хорошим настроением уделила ему время.

Общая сумма образа певицы составляет более 20 000 гривен.

Самым дешевым в образе Лиды оказался классический топ черного цвета - его стоимость 1700 гривен.

Далее по стоимости идет обувь от украинского бренда Kachorovska. Его стоимость 2750 гривен, но сапоги артистка приобрела по скидке.

А вот штаны Лиды уже стоят значительно дороже - их стоимость 4800 гривен.

Объемная желтая рубашка, которую Лида не застегивала - стоит 5000 гривен

И самой дорогой вещью в образе артистки оказалась кожаная курточка оверсайз черного цвета - она стоит 6000 гривен.

После того, как Lida Lee рассказала о стоимости своих вещей, она еще и решила спеть кусочек своей новой песни "На грани". И это придало контенту Кармы еще больший интерес, ведь они не просто разошлись, но еще и успели сделать маленький интерактив.

Стиль Lida Lee

В общем, Лида выбирает интересные вещи для создания своих образов. И они всегда разные. Иногда девушка может быть романтичной и нежной. А иногда надевает спортивные вещи или оверсайз, ведь это удобно.

Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Лида любит выходить на сцену в достаточно откровенных нарядах и может себе это позволить, поскольку ее фигура позволяет это делать.

Черный цвет, судя по образам певицы, является ее любимым. Возможно потому, что он классический и всегда уместен.