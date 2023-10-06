Обувь по скидке: Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee

Украинский блоггер Николас Карма едет интересную и уникальную рубрику в Instagram Сколько стоит Look? Где рассекречивается стоимость звездных образов.
РБК-Украина (проект Styler), опираясь на видео Николаса Кармы в Instagram, рассказывает, сколько стоит образ известной певицы Lida Lee.
Николас Карма на этот раз встретил на улицах Львова молодую украинскую певицу Lida Lee. Девушка была одета довольно ярко и в стиле оверсайз. Лида с удовольствием подошла к камере и Николасу и с очень хорошим настроением уделила ему время.
Общая сумма образа певицы составляет более 20 000 гривен.
После того, как Lida Lee рассказала о стоимости своих вещей, она еще и решила спеть кусочек своей новой песни "На грани". И это придало контенту Кармы еще больший интерес, ведь они не просто разошлись, но еще и успели сделать маленький интерактив.
В общем, Лида выбирает интересные вещи для создания своих образов. И они всегда разные. Иногда девушка может быть романтичной и нежной. А иногда надевает спортивные вещи или оверсайз, ведь это удобно.
Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Лида любит выходить на сцену в достаточно откровенных нарядах и может себе это позволить, поскольку ее фигура позволяет это делать.
Черный цвет, судя по образам певицы, является ее любимым. Возможно потому, что он классический и всегда уместен.
Раньше мы рассказывали о том, что Николас Карма узнал стоимость образа Анны Тринчер во Львове.
А также о том, что Николас Карма раскрыл стоимость наряда поп-звезды Милы Нитич.