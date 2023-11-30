Взуття не буде промокати взимку завдяки цим доступним способам: не всі про них знають

Вазелін

Захистити взуття від вологи дуже легко. Вазелін діє не менш ефективно, ніж спеціальні креми та спреї, але при цьому коштує набагато дешевше.

Спочатку взуття потрібно очистити від бруду. Скористайтесь для цього м’якою ганчіркою чи губкою, а потім дайте шкірі повністю висохнути.

Далі чистою та сухою тканиною нанесіть невелику кількість вазеліну на шкіру, рівномірно розподіліть по всій поверхні.

Після цього залишіть взуття на кілька годин, щоб утворилась тонка водовідштовхувальна плівка.

Віск або парафін

Потрібно розтопити невелику кількість воску або парафіну та обробити речовиною взуття. Потрібно слідкувати, щоб розтоплена речовина не була дуже гарячою. Нею потрібно обробити шви. Після нанесення засобу потрібно висушити поверхню взуття феном.

Засіб на основі олії

Даний засіб підходить і для натуральної шкіряного взуття, і якщо штучна шкіра промокає. Знадобиться:

касторова олія - 2 ч. л

лляна олія - 2 ч. л

тертий парафін - 100 гр.

Всі ці інгредієнти змішайте в одній місткості та нагрійте на водяній бані до повного розчинення парафіну. Змастіть отриманою сумішшю взуття та залиште на 6-8 годин, а потім використовуйте для прогулянок.

Що важливо зробити

Перед застосуванням будь-якого засобу, потрібно перевірити його дію на матеріал на невеликій ділянці, краще у ділянці шва. Нанесіть туди трішки речовини і зачекайте пів години.

Крім народних засобів, можна також придбати різні види водовідштовхувальних спреїв у магазинах. Їх можна підібрати для різного взуття. Вони дуже швидко вбираються і не потребують довгого очікування.