Обувь не будет промокать зимой благодаря этим доступным способам: не все о них знают

Вазелин

Защитить обувь от воды очень просто. Вазелин действует не менее эффективно, чем специальные кремы и спреи, но при этом стоит гораздо дешевле.

Сначала обувь нужно очистить от грязи. Воспользуйтесь для этого мягкой тряпкой или губкой, а затем дайте коже полностью высохнуть.

Далее чистой и сухой тканью нанесите небольшое количество вазелина на кожу, равномерно распределите по всей поверхности.

После этого оставьте обувь на несколько часов, чтобы образовалась тонкая водоотталкивающая пленка.

Воск или парафин

Следует растопить небольшое количество воска или парафина и обработать веществом обуви. Следует следить, чтобы растопленное вещество не было слишком горячим. Ею нужно обработать швы. После нанесения средства необходимо высушить поверхность обуви феном.

Средство на основе масла

Данное средство подходит и для натуральной кожаной обуви, и если искусственная кожа промокает. Понадобится:

касторовое масло - 2 ч. л

льняное масло - 2 ч. л

тертый парафин - 100 гр.

Все эти ингредиенты смешайте в одной емкости и нагрейте на водяной бане до полного растворения парафина. Смажьте полученной смесью обуви и оставьте на 6-8 часов, затем используйте для прогулок.

Что важно сделать

Перед применением любого средства нужно проверить его действие на материал на небольшом участке, лучше в участке шва. Нанесите туда немного вещества и подождите пол часа.

Кроме народных средств, можно также приобрести разные виды водоотталкивающих спреев в магазинах. Их можно подобрать для разной обуви. Они очень быстро впитываются и не нуждаются в долгом ожидании.