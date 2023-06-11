Не буде мозолів і болю в ногах: як обрати правильне літнє взуття

Влітку складно підібрати взуття так, щоб воно не завдавало дискомфорту. Босоніжки та туфлі носять на босу ногу, що призводить до натирання мозолів. Цього можна уникнути, якщо знати кілька способів.

Як правильно вибрати взуття, щоб воно не тиснуло - читайте на Styler нижче .

Матеріал

Необхідно купувати сандалі, шльопанці та туфлі тільки з натуральної шкіри. Обов'язково звертайте увагу на додаткові деталі - фурнітури на кісточці краще уникати, інакше мозолі будуть забезпечені.

Також шви у взуття мають бути пробиті. Проведіть пальцем і подивіться, щоб не було натягу. Майстри мають на фабриках усі шви пробивати молоточком, щоб нічого не натирало і не тягнуло.

Важливо купувати взуття ввечері. Якщо купити босоніжки зранку, то до вечора, найімовірніше, вони почнуть натирати мозолі.

Розмір взуття

Якщо ви плануєте купити босоніжки онлайн, то варто знати, що деяке взуття може маломіряти або навпаки. Однак враховуйте і той, факт, що взуття повинно бути трохи більшим, ніж ваша нога.

В такому випадку пальці не будуть вилазити за носок, а п'ята не буде звисати.

Фіксація

Якщо ви вибираєте взуття з ремінцями, то вони не повинні впиватися в шкіру, тим самим травмуючи її. Необхідно, щоб вони вільно сиділи на стопі, при цьому фіксували ніжку, щоб вона не ковзала по підошві.

Невисокий підйом

При виборі босоніжок звертайте увагу на підйом. Якщо він дуже високий, то буде незручно в такому взутті постійно ходити і ноги будуть швидко втомлюватися.

Якщо ви плануєте босоніжки носити кожного дня, то краще віддати перевагу низькому підйому.

Важливо, що під час примірки взуття вам у ньому повинно бути максимально комфортно. Якщо вже так склалося, що спочатку вам все підійшло, але під час прогулянки з'явились мозолі, то значить далі буде тільки гірше.