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Взрывы в почтоматах Киева и Одессы: "Новая почта" заявила о важных новшествах

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Четверг 29 июля 2021 18:45
Взрывы в почтоматах Киева и Одессы: "Новая почта" заявила о важных новшествах Коллаж РБК-Украина: взрывы самодельных устройств в Киеве и Одессе в отделениях "Новой почты"
Автор: Владимир Костырин

В "Новой почте" отреагировали на сегодняшние взрывы в ячейках почтоматов в Киеве и Одессе в торговых центрах, и объявили об изменении правил при приеме и отправке почтовых посылок.

Об этом 29 июля говорится в заявлении на сайте "Новой почты".

Отмечается, что инциденты стали для компании "тревожным сигналом настроений в обществе".

Взрывы произошли в ночь на 29 июля сначала в ячейке почтомата "НП" в Киеве, а затем аналогичное ЧП случилось в Одессе. К счастью, во время взрывов никто не пострадал.

На местах происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники. Ведется расследование. По факту инцидентов начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 УК.

В "Новой почте" после ЧП подчеркнули, что для них важен вопрос безопасности как сотрудников, так и клиентов. Поэтому компания приняла решения изменить некоторые правила:

  • Теперь раписканы, рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов установят и станут применять на всех терминалах и депо "Новой почты".
  • Компания станет сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.
  • Внедряется процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

"Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства. К сожалению, преступники есть везде. Борьба с ними - наше дело вместе", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" сделала заявление о мошеннических схемах.

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