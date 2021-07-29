Вибухи в поштоматах Києва та Одеси: "Нова пошта" заявила про важливі нововведення

У "Новій пошті" відреагували на сьогоднішні вибухи в комірках поштоматів у Києві та Одесі у торгових центрах, і оголосили про зміну правил при прийомі та відправці поштових посилок.

Про це 29 липня йдеться в заяві на сайті "Нової Пошти".

Зазначається, що інциденти стали для компанії "тривожним сигналом настроїв у суспільстві".

Вибухи сталися в ніч проти 29 липня спочатку в комірці поштомату "НП" в Києві, а потім аналогічна НП сталася в Одесі. На щастя, під час вибухів ніхто не постраждав.

На місцях події працювали співробітники правоохоронних органів і вибухотехніки. Ведеться розслідування. За фактом інцидентів розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК.

У "Новій пошті" після НП наголосили, що для них важливим є питання безпеки як співробітників, так і клієнтів. Тому компанія прийняла рішення змінити деякі правила:

Тепер рапіскани, рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів встановлять і стануть застосовувати на всіх терміналах і депо "Нової Пошти".

Компанія стане співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок і вантажів.

Впроваджується процес повної ідентифікації клієнтів для запобігання ситуації відправки підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

"Ми розуміємо нашу роль у суспільстві і робимо все, що від нас залежить, для створення безпечного простору. Нажаль, злочинці є всюди. Боротьба з ними - наша справа разом", - йдеться в заяві.