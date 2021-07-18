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"Новая почта" сделала заявление о мошеннических схемах: как не стать жертвой

Новина українською →
Воскресенье 18 июля 2021 19:02
"Новая почта" сделала заявление о мошеннических схемах: как не стать жертвой Фото: "Новая почта" предупредила о мошеннических схемах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В компании "Новая почта" рассказали, как избежать мошеннических схем, к которым часто прибегают злоумышленники, чтобы выманить деньги при покупке товаров, переводе денег или пересылке.

О том, как не потерять деньги, рассказали в пресс-службе "Новой почты".

Как осуществлять онлайн-покупки в Украине безопасно

  • Платите только через официальный сайт "Новой почты". Если же вам присылают ссылки на любые другие сайты, это 100% мошенники. Не переходите по ним и не совершайте после такого перехода никаких финансовых операций.
  • Если покупаете на маркетплейсах (OLX, prom.ua и т. д.), пользуйтесь их услугами покупки и оплаты.
  • Отслеживайте трекинг посылки только через официальный сайт "Новой почты".
  • Не делайте предоплату на карту незнакомцам.
  • При продаже указывайте в объявлении полную сумму за товар, которую вы желаете получить на банковскую карту
  • При отправке товара используйте номер экспресс-накладной (ЭН), указанный в личном кабинете торговой площадки. А не ЭН, который вам дают другие лица.

Как безопасно покупать товары онлайн из-за рубежа

  • Не указывайте личную информацию на сайтах, вызывающих подозрения.
  • Пользуйтесь надежными паролями к кабинетам на сайтах зарубежных интернет-магазинов. Если на них хранятся данные карт, время от времени меняйте пароли.
  • Будьте бдительны, если вам делают "выгодное" предложение, когда цена сильно отличается от аналогов из других магазинов.
  • Всегда указывайте реальные описание и стоимость заказанного товара и полные данные получателя - ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту.
  • Записывайте все финансовые транзакции на случай споров по возврату денег или товара.
  • Не сообщайте трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним лицам.

Ранее мы писали о распространенную схему, по которой украинцев "разводят" через "Новую почту".

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