ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взрывы и пламя до неба: появилось видео масштабного пожара в Киеве

STYLERПроисшествия    23.09.2019 - 10:17
Взрывы и пламя до неба: появилось видео масштабного пожара в Киеве
В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Фото: коллаж РБК-Украина)

Из-за пожара дым распространился на многие километры

В Киеве произошел масштабный пожар в Деснянском районе на улице Вискозная, 3 - пылали автоцистерны с бензином и дизелем на территории автостоянки. Кроме того, из-за возгорания топлива гремели взрывы. Как передали спасатели, к тушению были привлечены 90 человек личного состава ГСЧС, 18 единиц техники и 2 пожарных поезда.

В сети показали фото и видео пожара.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Фото: dsns.gov.ua)

Отмечается, что возгорание произошло почти в десять вечера 22 сентября. Спустя два часа спасатели смогли полностью ликвидировать пожар.

Из-за разлива топлива площадь возгорания достигла 500 "квадратов".

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Фото: kiev.informator.ua)

Также в ГСЧС сообщили, что 12 автоцистерн и 6 железнодорожных цистерн с нефтепродуктами спасатели смогли эвакуировать из очага пожара на безопасное расстояние с помощью маневрового поезда.

Взрывы и пламя до неба: появилось видео масштабного пожара в Киеве

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Фото: скрин google.com.ua/maps)

9 автоцистерн с топливом были полностью уничтожены огнем.

Дым от пожара и гарь распространились в воздухе до разных районах на Левом берегу столицы.

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Что стало причиной возгорания - в настоящее время выясняется.

На месте происшествия работали оперативная группа ГСЧС, а также правоохранители.

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Видео: YouTube / Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве)

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе во время тушения пожара мужчина стреляли в спасателей из револьвера системы "Наган, переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

Напомним, что 11 сентября в селе Новые Соколы в Киевской области за 50 километров до Чернобыля произошел лесной пожар. К тушению были привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

В Украине продолжает удерживаться пожарная опасность В Луцке из-за пожара в военном госпитале эвакуировали почти 100 человек
Новости Украины КиевпожарГСЧС
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь