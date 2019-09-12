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Сжигал траву: под Киевом мужчина уничтожил 3 дома и 5 авто соседей (фото)

STYLERПроисшествия    12.09.2019 - 07:55
Сжигал траву: под Киевом мужчина уничтожил 3 дома и 5 авто соседей (фото)
Под Киевом сгорели 3 дома (Фото: kv.npu.gov.ua)

Из-за пожара полиция открыла уголовное производство

Мужчина устроил крупный пожар, сжигая траву около своего участка. Инцидент произошел в селе Любимовка Вышгородского района под Киевом. Пламя быстро перекинулось на соседние участки, и в итоге в сгорели три дома, пять легковых автомобилей, три гаража и трактор. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Также правоохранители опубликовали фото с места происшествия.

Отмечается, что 42-летний местный житель проигнорировал многочисленные предостережения и запреты относительно сжигания травы.

Это закончилось тем, что соседям мужчины были нанесены крупные имущественные убытки. К счастью, обошлось без жертв.

Под Киевом мужчина сжигал траву - в результате у соседей сгорели 3 дома (Фото: kv.npu.gov.ua)

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия.

По факту инцидента было открыто уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 50 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что 11 сентября в селе Новые Соколы в Киевской области за 50 километров до Чернобыля произошел лесной пожар. К тушению были привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Также сообщалось, что 11 сентября спасатели потушили пожар, возникший в результате взрывов на территории военных складов вблизи Калиновки в Винницкой области.

Как мы писали ранее, недавно в детском лагере на Прикарпатье вспыхнул пожар, который унес жизнь 17-летнего подростка.

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