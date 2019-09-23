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В ГСЧС сообщили о ликвидации пожара автоцистерн в Киеве

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 00:16
В ГСЧС сообщили о ликвидации пожара автоцистерн в Киеве
Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Жертв и пострадавших нет

В Киеве ликвидировано возгорание автоцистерн с горючим в Деснянском районе на территории автостоянки на ул. Вискозная, 3, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ГСЧС сообщили, что в цистернах были бензин и дизель.

"В 21:55 в Деснянском районе по ул. Вискозная, 3 возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель). Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС в 23:48.

К тушению были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС и пожарный поезд.

На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на ул. Вискозной в Киеве возник пожар, свидетели сообщали о звуках взрывов. В КГГА предупреждали о возможном задымления на территории Деснянского и Дарницкого районов вследствие сильного пожара.

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