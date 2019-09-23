Вибухи та полум'я до неба: з'явилося відео масштабної пожежі в Києві

У Києві сталася масштабна пожежа автоцистерн (Фото: колаж РБК-Україна)

Через пожежу дим поширився на багато кілометрів

У Києві сталася масштабна пожежа в Деснянському районі на вулиці Віскозна, 3 - палали автоцистерни з бензином та дизелем на території автостоянки. Крім того, через займання палива гриміли вибухи. Як передали рятувальники, до гасіння були залучені 90 чоловік особового складу ДСНС, 18 одиниць техніки та 2 пожежних поїзди.

У мережі показали фото і відео пожежі.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

У Києві сталася масштабна пожежа автоцистерн (Фото: dsns.gov.ua)

Зазначається, що займання сталося майже о десятій вечора 22 вересня. Через дві години рятувальники змогли повністю ліквідувати пожежу.

Через розлив палива площа пожежі досягла 500 "квадратів".

У Києві сталася масштабна пожежа автоцистерн (Фото: kiev.informator.ua)

Також в ДСНС повідомили, що 12 автоцистерн і 6 залізничних цистерн з нафтопродуктами рятувальники змогли евакуювати із осередку пожежі на безпечну відстань за допомогою маневрового поїзда.

У Києві сталася масштабна пожежа автоцистерн (Фото: скрін google.com.ua/maps)

9 автоцистерн з паливом були повністю знищені вогнем.

Дим від пожежі та гар поширилися в повітрі по різних районах на Лівому березі столиці.

У Києві сталася масштабна пожежа автоцистерн (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Що стало причиною займання - в даний час з'ясовується.

На місці події працювали оперативна група ДСНС, а також правоохоронці.

У Києві сталася масштабна пожежа автоцистерн (Відео: YouTube / Головне управління ДСНС України в м. Києві)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві на вулиці Набережно-Корчуватській у Голосіївському районі під час гасіння пожежі чоловік стріляли у рятувальників з револьвера системи "Наган, переобладнаному для відстрілу гумових куль.

Нагадаємо, що 11 вересня в селі Нові Соколи Київської області за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа. До гасіння були залучені 62 чоловік і 11 одиниць техніки, з них 2 літаки АН-32П і вертоліт МІ-8.