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В Киеве стреляли в спасателей во время тушения пожара

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 10:31
В Киеве стреляли в спасателей во время тушения пожара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В сторону спасателей было осуществлено пять выстрелов из револьвера

В Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Спасатели тушили пожар на территории частного жилого дома в Голосеевском районе. Впоследствии, в их сторону было произведено пять выстрелов из револьвера системы "Наган", переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В середине дома находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Покинув дом, начальник караула 17-й ГПСЧ дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений", - говорится в сообщении.

На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. Впоследствии полиции задержала стрелка. Никто в результате стрельбы не пострадал.

"Во время задержания хозяин добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном троллейбусе на улице Федорова, в результате чего пострадали 2 человека.

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