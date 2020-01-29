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Взрыв под Тернополем: мошенники украли все средства на лечение детей

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 16:22
Взрыв под Тернополем: мошенники украли все средства на лечение детей
Взрыв в клубе под Тернополем (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники похитили более 300 тысяч, которые были собраны для пострадавших детей

Взрыв в клубе под Тернополем произошел 4 января и жертвами стали восемь подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Пострадавшие с ожогами были направлены в больницу скорой помощи и пятеро ребят попали в реанимацию с сильными ожогами.

Жуткая история о детях, которые собрались в сельском клубе Угрина для репетиции вертепа и стали жертвами халатности работников газовой службы, облетела всю Украину. Неравнодушные граждане начали сбор денег для пострадавших, так как им предстояло долгое и сложное лечение. Мальчикам планировали делать операции по пересадки кожи.

Как рассказали в полиции Тернопольской области, пишет издание "Факты", деньги поступали на банковскую карточку мамы одного из пострадавших. Женщина обратилась в полицию с заявлением, что мошенники обманом забрали у нее все деньги, которые были собраны на лечение.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился работником банка по имени Роман. Он сказал, что на ее счет поступают крупные суммы и у нее закончился лимит. Чтобы его продолжить, нужно провести некие манипуляции. Она не посоветовалась с другими мамами, последовала инструкциям Романа и перевела через iBox 17 тысяч гривен на номера нескольких мобильных телефонов. В банке что-то заподозрили и заблокировали карту.

Тогда Роман сказал, что это автоматическая система заблокировала случайно и посоветовал пойти ей в ближайшее отделение. Она так и сделала, но работник банка попытался отговорить ее и объяснил, что деньги с ее счета были переведены на подозрительные счета. Но женщина ответила, что все в порядке, средства идут на благотворительность.

После разблокировки счета она перечислила мошенникам остальную сумму, в размере 365 тысяч гривен. Аферисты пообещали ей открыть новый счет, без лимита и все деньги перечислить на него. Через пару дней она поняла, что ее обманули.

В полиции сообщили, что им удалось отследить звонок – он поступил скорее всего из тюрьмы в Днепропетровской области. Личность мошенника пока не установлена.

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