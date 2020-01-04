Дети выбегали с криками: новые детали взрыва в клубе под Тернополем

Под Тернополем взорвался клуб с детьми (Фото: Национальная полиция)

Дети пришли в клуб отрепетировать рождественский вертеп

В Тернопольской области произошел взрыв в помещении клуба. В момент взрыва в помещении находились подростки, которые собрались для репетиции рождественского вертепа. Часть детей играла в настольные игры. Об этом сообщает издание "20 хвилин".

Трагедия произошла в селе Угринов Тернопольской области. Вечером 3 января в сельском клубе собрались местные дети и подростки, чтобы отрепетировать рождественский вертеп. Внезапно в здании произошел взрыв и начался пожар.

Местные жители бросились спасать детей и вызвали подмогу. На место происшествия приехали сотрудники полиции, спасатели и медики. Площадь возгорания была небольшая и пожар быстро локализовали.

В результате взрыва пострадали восемь детей в возрасте от 12 до 17 лет. Их с ожогами I-II степени доставили в реанимацию районной больницы. Было принято решение транспортировать пострадавших в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи.

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа, так как накануне газовики проводили газ в сельсовет, который находится рядом со зданием клуба.

Как рассказали местные жители, они услышали звуки, похожие на взрыв петард, а потом прозвучал взрыв.

"Он был настолько сильный, что обломки клуба оказались во дворе у соседей", - рассказала местная жительница. Она добавила, что фасад здания полностью разрушен, крыши нет.

"Дети выбегали из клуба, все горели. Соседи пытались их спасти. Кричали им: "Ложитесь, убивайте огонь об землю". У них был шок, они бежали по центральной дороге, их волосы горели, куртки плавились", - добавила местная жительница.

Мама одного из пострадавших мальчиков рассказала, что ей позвонила соседка и сообщила, что в клубе произошло несчастье.

"Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какая степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные ребята, может и имели с собой какую петарду, но разве из-за нее такой взрыв случился бы. Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", - рассказала женщина.