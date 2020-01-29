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Вибух під Тернополем: шахраї вкрали всі кошти на лікування дітей

STYLERЖиття    29.01.2020 - 16:22
Вибух під Тернополем: шахраї вкрали всі кошти на лікування дітей
Вибух у клубі під Тернополем (Колаж РБК-Україна)

Шахраї викрали понад 300 тисяч, які були зібрані для постраждалих дітей

Вибух в клубі під Тернополем стався 4 січня і жертвами стали вісім підлітків у віці від 12 до 16 років. Постраждалі з опіками були направлені в лікарню швидкої допомоги та п'ятеро хлопців потрапили в реанімацію з сильними опіками.

Моторошна історія про дітей, які зібралися в сільському клубі Угрина для репетиції вертепу і стали жертвами халатності працівників газової служби, облетіла всю Україну. Небайдужі громадяни почали збір грошей для потерпілих, через те, що їм належало довге й складне лікування. Хлопчикам планували робити операції з пересадки шкіри.

Як розповіли в поліції Тернопільської області, пише видання "Факти", гроші надходили на банківську картку мами одного з потерпілих. Жінка звернулася в поліцію із заявою, що шахраї обманом забрали у неї усі гроші, які були зібрані на лікування.

Вона розповіла, що їй зателефонував чоловік і представився працівником банку на ім'я Роман. Він сказав, що на її рахунок надходять великі суми та у неї закінчився ліміт. Щоб його продовжити, потрібно провести якісь маніпуляції. Вона не порадилася з іншими мамами, почала виконувати інструкцій Романа і перевела через iBox 17 тисяч гривень на номери декількох мобільних телефонів. В банку щось запідозрили й заблокували картку.

Тоді Роман сказав, що це автоматична система заблокувала випадково і порадив піти їй в найближче відділення. Вона так і зробила, але працівник банку спробував відрадити її та пояснив, що з її рахунку гроші були переведені на підозрілі рахунки. Але жінка відповіла, що все в порядку, кошти йдуть на благодійність.

Після розблокування рахунку вона перерахувала шахраям іншу суму в розмірі 365 тисяч гривень. Аферисти пообіцяли їй відкрити новий рахунок, без ліміту і всі гроші перерахувати на нього. Через пару днів вона зрозуміла, що її обдурили.

У поліції повідомили, що їм вдалося відстежити дзвінок – він поступив швидше за все з в'язниці в Дніпропетровській області. Особистість шахрая поки не встановлена.

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