Взрыв многоэтажки в Киеве: появились фото изнутри дома

Взрыв жилой многоэтажки произошел в Киеве в воскресенье, 21 июня, утром на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В сети появились фотографии, на которых видно, что стало с домом изнутри.

На фото видны разрушенные стены дома, обвалившиеся этажи, выбитые окна. Также врыв покорежил лестничный пролет. Данные фото опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Взрыв дома в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Специалисты также проверят и соседние дома. Спасатели отметили, что предварительная причина инцидента - взрыв газовоздушной смеси. Но, по словам, министра внутренних дел Арсена Авакова, отрабатываются две версии: взрыв газа или детонация взрывного устройства.

Взрыв дома в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Офис генерального прокурора уже открыл уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с газом, а в коммунальных учреждениях проходят неотложные обыски.

Взрыв дома в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

По словам жильцов дома, несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики. При этом в доме слышали запах газа.

Взрыв дома в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что всех эвакуированных жильцов поселят в интернате на Харьковском шоссе. Но люди не хотят ехать в интернат, а хотят попасть домой, где им необходимо собрать вещи и ценности.

Ранее Кличко заявил, что жилой дом на Позняках необходимо разбирать, поскольку он очень сильно поврежден.

Напомним, жительница взорвавшегося дома в Киеве рассказала о чудесном спасении.