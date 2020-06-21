Вибух багатоповерхівки у Києві: з'явилися фото зсередини будинку

Вибух житлової багатоповерхівки відбувся в Києві в неділю, 21 червня, вранці на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. У мережі з'явилися фотографії, на яких видно, що стало з будинком зсередини.

На фото видно зруйновані стіни будинку, провалені поверхи, вибиті вікна. Також вриваючись покорежил сходовий проліт. Дані фото опубліковані на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

Вибух будинку в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фахівці також перевірять і сусідні будинки. Рятувальники зазначили, що попередня причина інциденту - вибух газоповітряної суміші. Але, за словами, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відпрацьовуються дві версії: вибух газу або детонація вибухового пристрою.

Вибух будинку в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Офіс генерального прокурора вже відкрив кримінальну справу за статтею про порушення правил поводження з газом, а в комунальних закладах проходять невідкладні обшуки.

Вибух будинку в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

За словами мешканців будинку, кілька днів тому в під'їзді міняли газові лічильники. При цьому в будинку чули запах газу.

Вибух будинку в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що всіх евакуйованих мешканців поселять в інтернаті на Харківському шосе. Але люди не хочуть їхати в інтернат, а хочуть потрапити додому, де їм необхідно зібрати речі і цінності.

Раніше Кличко заявив, що житловий будинок на Позняках необхідно розбирати, оскільки він дуже сильно пошкоджений.

Нагадаємо, мешканка будинку, що вибухнув у Києві розповіла про чудесне спасіння.