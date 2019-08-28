Взрыв в Дрогобыче: из-под завалов позвонил ребенок с мольбой о помощи (обновлено)

В Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой четырехэтажный дом. Взрыв произошел в 02:46 28 августа по ул. Грушевского, 101. В частности, произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. В результате трагедии погибло два человека. В ГСЧС сообщили, что под завалами строения находится ребенок. Позже мужчина, который находится в шоковом состоянии сообщил, что мальчик позвонил по телефону из-под завалов и попросил о помощи. Об этом сообщает ТСН.

Поиск людей на месте ЧП продолжается. Здание отгородили, есть опасность, что дом посыпется дальше. К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча.

Версию о взрыве газа отвергли, сейчас рассматривается новая версия - техническая неисправность дома, так как это старая "хрущевка".

В больницах сейчас семь человек, из них четыре ребенка.

Местные власти, в частности, мэр города Тарас Бучма опровергнул то, что под завалами есть дети. По его словам, это глупости. Он сообщил, что никто не звонил по мобильному телефону из-под завалов.

Взрыв в Дрогобыче (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, в результате взрыва в Дрогобыче под завалами могут находиться еще 5 человек.

Напомним, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.