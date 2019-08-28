ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В результате взрыва в Дрогобыче под завалами могут находиться еще 5 человек

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 11:11
В результате взрыва в Дрогобыче под завалами могут находиться еще 5 человек
Фото: взрыв в Дрогобыче (drohobych-rada.gov.ua)

Спасатели ищут пострадавших

После взрыва в жилом доме в Дрогобыче (Львовская область) под завалами могут находиться 5 человек. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский.

Коротинский отметил, что в госслужбе учли только прописанных и возможное количество людей, проживающих в этом доме.

"По оперативным данным, еще под завалами могут находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих в этих квартирах", - сообщил он.

Спасательные работы продолжаются.

Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під'їзду будинку по вул. Грушевського, 101 у м. Дрогобич

Львівська область: #оперативна_інформація Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під'їзду будинку по вул. Грушевського, 101 у м. Дрогобич. Станом на 9 годину, загинуло 2 особи та 7 осіб госпіталізовано (з них 4 дитини). До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 чоловік та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі 3 кінологічні розрахунки) та 20 одиниць техніки. МВС України Микола Чечоткін

Опубліковано ДСНС України Вівторок, 27 серпня 2019 р.

Ранее сообщалось, что на месте аварии спасатели нашли тела двух людей. Также от взрыва пострадали семь человек, четыре из которых - дети.

Напомним, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

По предварительной информации спасателей, взрыв произошел из-за утечки газа. Однако позже эта версия была названа маловероятной.

Полиция расследует взрыв в жилом доме в Дрогобыче В результате взрыва газа в четырехэтажке в Дрогобыче погиб человек
Новости Украины жилой домВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь