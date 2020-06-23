Взрыв дома на Позняках: история девушки, которая в миг потеряла семью

Взрыв в киевской многоэтажке на Позняках произошел 21 июня и на данный момент обнаружены тела пятерых погибших. Спасатели продолжают работать на месте трагедии и ищут под обломками пропавших без вести людей. Предварительной причиной ЧП называют взрыв газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. Там жила пожилая женщина, которая погибла.

На шестом этаже известно о двух погибших - это мать и сын. Люди 1974 и 1991 года рождения соответственно. Как оказалось, это семья Недашковских. Чудом удалось избежать смерти Насте Недашковской. Трагедия унесла жизни ее брата и матери. Сама девушка на момент взрыва находилась в ванной, когда она вышла ей на голову начали падать обломки потолка. Она так и выбежала без одежды на улицу. к счастью, лестница в подъезде упала, когда Настя уже выбежала. Отца Анастасии продолжают искать под обломками.

Об этой истории рассказывает ее подруга, у которой девушка сейчас живет. Сама Настя находится в шоке, но от психолога отказывается.

"Она практически не пострадала, остались только ссадины на ногах. Уже потом спасатели нашли маму и брата. Они были мертвы… Папа пропал. Где-то под завалами осталась и кошка. Спасли только Настиного попугая. Из вещей не осталось ровным счетом ничего. Ни одежды, ни документов… От квартиры, как вы сами видели, остались одни руины. К сожалению, надежды на то, что Настиного папу найдут живым, уже не остается… Настя в один миг потеряла всю свою семью и крышу над головой", - рассказала "Фактам"подруга Насти Елизавета.

О девушке очень хорошо отзываются друзья и знакомые. Они до сих пор не могут поверить в случившееся. Настя работает тренером по танцам, сейчас ей всеми силами пытаются помочь коллеги.

"Папа — машинист "Укрзализныци", старший брат работал су-шефом в ресторане в центре Киева. Это была очень хорошая семья… Теперь Насте фактически нужно начинать жизнь с нуля…" — сказано на Telegram-канале "Поможем Насте".

По словам подруги Насти, соседи говорили о запахе газа накануне, но сама Настя эту информацию не подтверждает.

Напомним, что , взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Как мы ранее сообщали, соседи взорвавшегося дома на Позняках нашли виновную в трагедии.