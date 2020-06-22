Взрыв дома на Позняках: соседи нашли "крайнюю"

В Киеве на Позняках взорвалась многоэтажка (фото: РБК-Украина)

Соседи взорвавшегося дома на Позняках нашли виновную в трагедии

В Киеве 21 июня на Позняках раздался взрыв в многоэтажке. В результате мощного толчка вынесло несколько квартир сразу. Местные жители, находясь в шоке, выбегали на улицу в том, чем находились дома, и спасали домашних животных. На данный момент спасатели сообщили о трех жертвах, поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться еще два человека.

Пять человек травмированы. Все остальным жителям предложили временно поселиться в школе-интернате №12, которая находится на Харьковском массиве. Один из жильцов дома Николай рассказал в комментарии Styler о возможных причинах взрыва, а также настроениях, которые сейчас царят среди жителей взорвавшегося дома.

По словам Николая, изначально главной версией взрыва называлась - взрыв газового баллона.

"Еще немного подробностей. На неделе приходили товарищи из Киевгаз, сняли газовые счетчики во всем парадном. Сегодня они пытаются съехать на то, что кто-то втащил в квартиру газовый баллон. Вот так с ходу, даже не расследуя другие варианты", - рассказывает Николай.

В Киеве на Позняках взорвался дом (фото: facebook.com/nickjunkie)

Кстати, так как на месте ЧП проводятся спасательные работы, жильцы остались без своих вещей и всего прочего. Когда шокированные люди выбегали на улицу, смогли взять самое ценное - домашних животных, паспорта, деньги.

Сейчас по слухам среди соседей появилась информация о том, что одна из пожилых жительниц дома забыла выключить газ.

"По слухам от соседей, якобы сейчас плавно хотят съехать на одну из погибших. Она якобы старая "маразматичка", забыла выключить газ. Опять-таки, пока что это только слухи", - рассказал Николай.

О компенсациях люди пока ничего не знают. Скорее всего, речь идет о временном жилье.

"По поводу компенсаций, Кличко вроде бы обещал обеспечить жильем, но тут уточнили жильем не постоянным, а только временным. По поводу имущественных компенсаций речи вообще не идет", - сообщил нам Николай.

Напомним, что , взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Как мы ранее сообщали, жительница дома на Крушельницкой поделилась деталями произошедшей трагедии.

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Автор: Людмила Жукова