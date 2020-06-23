Вибух будинку на Позняках: історія дівчини, яка в мить втратила сім'ю

Вибух у київській багатоповерхівці на Позняках відбувся 21 червня і на даний момент виявлені тіла п'ятьох загиблих. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії і шукають під уламками зниклих безвісти людей. Попередньою причиною НП називають вибух газоповітряної суміші в квартирі на сьомому поверсі. Там жила літня жінка, яка загинула.

На шостому поверсі відомо про двох загиблих - це мати і син. Люди 1974 і 1991 року народження відповідно. Як виявилося, це сім'я Недашковських. Дивом вдалося уникнути смерті Насті Недашковської. Трагедія забрала життя її брата і матері. Сама дівчина на момент вибуху знаходилася у ванній, коли вона вийшла їй на голову почали падати уламки стелі. Вона так і вибігла без одягу на вулицю. на щастя, сходи в під'їзді впали, коли Настя вже вибігла.

Про цю історію розповідає її подруга, у якої дівчина зараз живе. Сама Настя перебуває в шоці, але від психолога відмовляється.

"Вона практично не постраждала, залишилися тільки садна на ногах. Вже потім рятувальники знайшли маму і брата. Вони були мертві... Тато пропав. Десь під завалами залишилася і кішка. Врятували тільки Настиного папугу. З речей не залишилося рівним рахунком нічого. Ні одягу, ні документів... Від квартири, як ви самі бачили, залишилися одні руїни. На жаль, надії на те, що Настиного тата знайдуть живим, вже не залишається... Настя в одну мить втратила всю свою сім'ю і дах над головою", - розповіла "Фактам"подруга Насті Єлизавета.

Про дівчину дуже добре відгукуються друзі та знайомі. Вони досі не можуть повірити в те, що трапилося. Настя працює тренером з танців, зараз їй усіма силами намагаються допомогти колеги.

"Папа — машиніст "Укрзалізниці", старший брат працював су-шефом в ресторані в центрі Києва. Це була дуже хороша сім'я... Тепер Насті фактично потрібно починати життя з нуля..." — сказано на Telegram-каналі "Допоможемо Насті".

За словами подруги Насті, сусіди говорили про запах газу напередодні, але сама Настя цю інформацію не підтверджує.

Нагадаємо, що вибух в 10-поверховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

Як ми раніше повідомляли, сусіди постраждалого будинку на Позняках знайшли винних у трагедії.