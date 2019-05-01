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В Мариуполе взрывом снесло часть жилого дома

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 10:46
В Мариуполе взрывом снесло часть жилого дома
Фото: последствия взрыва в Мариуполе (dn.dsns.gov.ua)

В результате взрыва в Мариуполе пострадали два человека

В Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме на улице Кренкеля. В результате инцидента пострадала пожилая пара, мужчину госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Также сообщается, что в результате взрыва пристройка к дому разрушена полностью, кроме того, повреждены перегородки комнат. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Мариуполе взрывом снесло часть жилого дома

Фото: последствия взрыва в Мариуполе (dn.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области обстреляли жилой дом из гранатомета. Злоумышленники с места преступления скрылись, о пострадавших не сообщалось.

25 апреля на неподконтрольной части Луганской области на шахте "Схидкарбон" произошел взрыв. По уточненным данным, под землей взорвался метан, после чего произошел обвал породы, который заблокировал горняков. В результате трагедии погибли 17 человек, украинские власти прорабатывают возможность выплаты компенсаций семьям погибших.

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