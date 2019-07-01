В Польше при землетрясении на шахте погибли три человека

Иллюстративное фото (osce.org)

Подземные толчки магнитудой 2,66 произошли на шахте Мурцки-Сташиц

В Польше сегодня, 1 июля, на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате погибли чего три горняка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что подземные толчки магнитудой 2,66 произошли на шахте Мурцки-Сташиц во второй половине дня.

Представитель горнодобывающей компании PGG заявил, что в шахте находились девять горняков. После землетрясения шесть человек были доставлены в медицинские учереждения, три шахтера погибли.

Напомним, ранее на шахте Рудна в городе Польковице произошло сильное землетрясение на шахте, в результате которого пострадали 15 человек.

Землетрясение оценили в 7 из 10 баллов по шкале Рихтера. Во время землетрясения в шахте находилось 32 человека. В результате землетрясения пострадали 15 человек. Один из пострадавших - 50-летний мужчина. Он получил множественные травмы и будет транспортироваться в больницу в Вроцлаве с помощью вертолета.

Кроме того, в мае прошлого года в Польше в результате землетрясения погибли два шахтера. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на глубине около 900 м. В тот момент в шахте работали около 250 человек, в зоне толчка находились 11 человек. По данным Radio Poland, поиски осложнялись высокий уровень метана и грунтовых вод.