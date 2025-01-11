8 продуктів з високим глікемічним навантаженням. Уважно читайте цей список

Раніше ми повідомляли про 8 продуктів, які ви ніколи не повинні їсти на вечерю.

Також ми писали, чи можна щоранку з'їдати по два яйця на сніданок.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Нealth harvard.