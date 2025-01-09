8 продуктів, які ви ніколи не повинні їсти на вечерю

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Смажені страви

Дієтолог Роксана Ехсані розповіла, що такі смачні смажені страви, як смажена курка та риба, картопля фрі та цибульні кільця є не найкращим вибором для вечері.

Ці продукти містять багато насичених жирів, тому вони довше перетравлюються. Це може призвести до печії, розладу травлення та загального дискомфорту в положенні лежачи, що може призвести до порушення сну.

У свою чергу, найкраще зберегти ці варіанти для особливих випадків або приготувати більш здорові версії за допомогою фритюрниці чи сильно нагрітої духовки.

Закуски

Іноді після довгого дня виникає спокуса перекусити такими закусками, як чіпси чи попкорн. Однак ви, швидше за все, не відчуєте себе ситими або насиченими після того, як поласуєте ними на вечерю, через відсутність у них ситних поживних речовин, таких як клітковина, здоровий жир і білок.

У цих продуктах також багато солі, що може призвести до затримки води та змусити прокинутися з відчуттям роздуття наступного ранку. Вміст солі в них також може сприяти високому кров’яному тиску та іншим серцево-судинним проблемам, якщо споживати їх у великих кількостях протягом тривалого періоду часу.

Напої, що містять кофеїн

Будь-що, що містить кофеїн, наприклад чорний чи зелений чай, кава чи газована вода, може заважати вашій здатності заснути та не дати вам добре відпочити.

Продукти з кофеїном, такі як шоколад, або десерти, приготовані з таких інгредієнтів, як матча, можуть мати такий же ефект.

Загальне емпіричне правило полягає в тому, щоб припинити вживання кофеїну після 12 години дня, щоб добре виспатися. Замість цього до вечері пийте воду або чай без кофеїну.

Солона їжа

Артеріальний тиск може підвищитись, якщо їсти багато м’ясних делікатесів (наприклад, салямі, шинки, індички або ковбаси) під час обіду.

Інші солоні варіанти, такі як паніровані страви та суші, також можуть потенційно порушити швидке засинання. Це пов’язано з тим, що вони сприяють затримці води, що може порушити сон, а також може призвести до багаторазових походів у ванну протягом ночі.

Гостра їжа

Гостра їжа може спричинити печію. Цей дратівливий стан часто може призвести до зниження якості сну. Страви, приправлені перцем чилі або іншими гострими приправами, можуть викликати розлад травлення, що може бути особливо неприємним, коли ви намагаєтеся заснути.

Капсаїцин (сполука в гострій їжі) також може підвищувати температуру тіла, що може заважати вашій здатності заснути. Однак цей вплив не є повсюдним — зазвичай його відчувають лише ті, хто чутливий до страв, багатих капсаїцином.

Солодощі

Незалежно від того, їсте ви солодощі під час обіду чи після, найкраще вживати їх повільніше.

Великий шматок торта або кілька печив містять понад 50 г вуглеводів із цукру та рафінованих вуглеводів, що може призвести до високого рівня цукру в крові та вплинути на здатність організму заснути.

Крім того, надлишок цукру також може сприяти збільшенню ваги та іншим метаболічним проблемам з часом. Краще їсти натомість сухофрукти.

Кислі продукти

Подібно до гострої їжі, кисла може викликати печію або кислотний рефлюкс у деяких людей, знову ж таки впливаючи на сон. До особливо кислих продуктів належать помідори, цитрусові, оцет, деякі фрукти, такі як ананас, і безалкогольні напої.

Прийом такої їжі занадто пізно ввечері, наприклад, за одну-дві години до сну, може викликати дискомфорт і порушити здатність міцно спати. Варто не їсти за дві-три години до сну для оптимального травлення та відпочинку.

Замініть кислі на броколі, огірки, сочевиця та батат.

Алкоголь

Попри те, що алкоголь часто вживають вечері, це не є найкращим вибором. Такий напій може негативно вплинути на ваш сон, а тривале надмірне вживання алкоголю може призвести до захворювань печінки, серцево-судинних проблем та інших проблем зі здоров’ям.