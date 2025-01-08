Тренер розповів, чи можна щоранку з'їдати по два яйця на сніданок

Яйця - чудове джерело білка, вітамінів та мінералів. Багато дорослих щоранку можуть з'їдати 2-3 яйця або навіть більше.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи можна на сніданок з'їдати таку кількість яєць та чи впливають вони на холестерин.

Чи можна їсти яйця зранку

За словами тренера Юрія Попка, яйця корисно їсти на сніданок, тому це еталонне джерело білка в плані амінокислотного складу. В такому продукті є всі вітаміни мінерали та жири.

"Добре, якщо ви їсте два або три яйця щоранку. Єдине враховуйте, що яйця мають жири, які містяться в жовтку. Тому намагайтесь не перебирати норму жирів та не перебрати калоріями в цілому протягом дня", - додав експерт.

До того ж часто люди відділяють жовтки від білка, щоб не перебрати жирами, але в самому жовтку білка більше, ніж в білку.

"Жир з жовтка не відділите від цього білка. Тому можете їсти цілі яйця і на рівень холестерину це також не впливає", - пояснив Попко.

Чим корисні яйця

Попри відносно невеликий розмір, яйця містять багато поживних речовин і можуть бути важливою частиною збалансованої дієти.

Одне велике варене яйце містить близько 77 калорій і містить:

вітаміни А, В5, В12, D, Е, К, В6

фолієву кислоту

фосфор

селен

кальцій

цинк

білок - 6 г

корисні жири - 5 г

Яєчні жовтки містять велику кількість лютеїну та зеаксантину - корисних антиоксидантів, які допомагають зменшити ризик катаракти. У яйцях також багато вітаміну А, який корисний для здоров’я очей.

Чи впливають яйця на рівень холестерину

Зазначимо, що дієтолог та ендокринолог Катерина Толстікова раніше в інтерв'ю РБК-Україна говорила, що їжа дійсно може впливати на рівень холестерину, але це загальний раціон і сюди не відноситься якийсь конкретний продукт.

Найбільше на холестерин впливають метаболічні порушення, якщо немає жирів достатньої кількості у раціоні і порушена робота жовчного, то жири не засвоюються і холестерин буде синтезувати. Тобто клітини печінки будуть синтезувати холестерин, щоб підтримувати нормальний рівень.

Тому багато залежить від способу життя.

"Дослідження показало, що вживання жовтків по 2-3 щоденно може покращувати роботу нервової системи, профілактувати розвиток серцево-судинних систем", - пояснила дієтолог.