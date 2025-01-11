8 продуктов с высокой гликемической нагрузкой. Внимательно читайте этот список

Что стоит знать

По словам диетолога Ольги Безуглой, гликемическая нагрузка учитывает, как гликемический индекс (ГИ) продукта, так и количество углеводов в порции.

Продукты с высоким ГН могут вызвать резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови.

Высокий ГН (>20) - происходит сильное влияние на уровень глюкозы в крови. Такие продукты следует употреблять осторожно.

Среднее ГН (11-19) - происходит умеренное влияние на глюкозу. Подходит для контроля веса.

Низкое ГН (≤10) - минимальное влияние на глюкозу.

Важно помнить, чем больше порция, тем больше гликемическая нагрузка. Низкий ГИ не всегда означает низкий ГН и наоборот.

Эксперт отметила, что сочетание с белками, жирами и клетчаткой снижает влияние на уровень сахара.

Чтобы снизить гликемическую нагрузку блюда, комбинируйте продукты с высоким ГИ с белками, жирами и клетчаткой (например, овощами, мясом или цельнозерновыми продуктами).

Продукты с высокой ГН

Диетолог назвала список продуктов с высоким гликемическим индексом и нагрузкой, в частности:

белый хлеб - в 30 г ГИ 45/ГН 22

гречка (вареная) - в 150 г ГИ 50/ГН 10

картофель фри - в 10 г ГИ 75/ГН 23

арбуз - в 150 г ГИ 72/ГН 4

манго - в 150 г ГИ 51/ГН 13

яблоко - в 150 г ГИ 51/ГН 13

мед - в 1 ч.л ГИ 58/ГН 4

финики - в 60 г ГИ 103/ГН 42

ГИ - это показатель того, как продукт будет влиять на организм независимо от его количества. Зато гликемическая нагрузка зависит от массы продукта и содержания углеводов в них.