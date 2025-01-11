8 продуктів з високим глікемічним навантаженням. Уважно читайте цей список
Глікемічне навантаження (ГН) показує, як конкретна кількість вуглеводів у продукті впливає на рівень цукру в крові. Дієтолог назвала продукти з високим ГН, які варто виключити з раціону.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, яка різниця між глікемічним індексом та навантаженням.
Що варто знати
За словами дієтолога Ольги Безуглої, глікемічне навантаження враховує, як глікемічний індекс (ГІ) продукту, так і кількість вуглеводів у порції.
Продукти з високим ГН можуть викликати різкі стрибки рівня глюкози та інсуліну в крові.
Високе ГН (>20) - відбувається сильний вплив на рівень глюкози в крові. Такі продукти варто вживати обережно.
Середнє ГН (11-19) - відбувається помірний вплив на глюкозу. Підходить для контролю ваги.
Низьке ГН (≤10) - мінімальний вплив на глюкозу.
Важливо пам'ятати, чим більша порція, тим більше глікемічне навантаження. Низький ГІ не завжди означає низьке ГН і навпаки.
Експерт зазначила, що поєднання з білками, жирами та клітковиною знижує вплив на рівень цукру.
Щоб знизити глікемічне навантаження страви, комбінуйте продукти з високим ГІ з білками, жирами та клітковиною (наприклад, овочами, м’ясом або цільнозерновими продуктами).
Продукти з високим ГН
Дієтолог назвала список продуктів з високим глікемічним навантаження та навантаженням, зокрема:
- білий хліб - у 30 г ГІ 45/ГН 22
- гречка (варена) - у 150 г ГІ 50/ГН 10
- картопля фрі - у 10 г ГІ 75/ГН 23
- кавун - у 150 г ГІ 72/ГН 4
- манго - у 150 г ГІ 51/ГН 13
- яблуко - у 150 г ГІ 51/ГН 13
- мед - у 1 ч.л ГІ 58/ГН 4
- фініки - у 60 г ГІ 103/ГН 42
ГІ - це показник того, як продукт впливатиме на організм незалежно від його кількості. Натомість глікемічне навантаження залежить від маси продукту та вмісту вуглеводів у них.
Дієта з глікемічним навантаженням
Деякі експерти з питань харчування вважають, що люди з діабетом повинні звертати увагу як на глікемічний індекс, так і на глікемічне навантаження, щоб уникнути раптових стрибків цукру в крові. Загальна кількість вуглеводів у їжі, а не її глікемічний індекс або навантаження, є сильнішим провісником того, що станеться з цукром у крові.
Зосередження на глікемічному індексі та навантаженні додає непотрібного рівня складності у виборі того, що їсти.
Дотримання принципів харчування з низьким глікемічним індексом буде корисним для людей з діабетом.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Нealth harvard.
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