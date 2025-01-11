8 продуктів з високим глікемічним навантаженням. Уважно читайте цей список

Глікемічне навантаження (ГН) показує, як конкретна кількість вуглеводів у продукті впливає на рівень цукру в крові. Дієтолог назвала продукти з високим ГН, які варто виключити з раціону.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, яка різниця між глікемічним індексом та навантаженням.

Що варто знати

За словами дієтолога Ольги Безуглої, глікемічне навантаження враховує, як глікемічний індекс (ГІ) продукту, так і кількість вуглеводів у порції.

Продукти з високим ГН можуть викликати різкі стрибки рівня глюкози та інсуліну в крові.

Високе ГН (>20) - відбувається сильний вплив на рівень глюкози в крові. Такі продукти варто вживати обережно.

Середнє ГН (11-19) - відбувається помірний вплив на глюкозу. Підходить для контролю ваги.

Низьке ГН (≤10) - мінімальний вплив на глюкозу.

Важливо пам'ятати, чим більша порція, тим більше глікемічне навантаження. Низький ГІ не завжди означає низьке ГН і навпаки.

Експерт зазначила, що поєднання з білками, жирами та клітковиною знижує вплив на рівень цукру.

Щоб знизити глікемічне навантаження страви, комбінуйте продукти з високим ГІ з білками, жирами та клітковиною (наприклад, овочами, м’ясом або цільнозерновими продуктами).

Продукти з високим ГН

Дієтолог назвала список продуктів з високим глікемічним навантаження та навантаженням, зокрема:

білий хліб - у 30 г ГІ 45/ГН 22

гречка (варена) - у 150 г ГІ 50/ГН 10

картопля фрі - у 10 г ГІ 75/ГН 23

кавун - у 150 г ГІ 72/ГН 4

манго - у 150 г ГІ 51/ГН 13

яблуко - у 150 г ГІ 51/ГН 13

мед - у 1 ч.л ГІ 58/ГН 4

фініки - у 60 г ГІ 103/ГН 42

ГІ - це показник того, як продукт впливатиме на організм незалежно від його кількості. Натомість глікемічне навантаження залежить від маси продукту та вмісту вуглеводів у них.

Дієта з глікемічним навантаженням

Деякі експерти з питань харчування вважають, що люди з діабетом повинні звертати увагу як на глікемічний індекс, так і на глікемічне навантаження, щоб уникнути раптових стрибків цукру в крові. Загальна кількість вуглеводів у їжі, а не її глікемічний індекс або навантаження, є сильнішим провісником того, що станеться з цукром у крові.

Зосередження на глікемічному індексі та навантаженні додає непотрібного рівня складності у виборі того, що їсти.