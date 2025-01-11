8 продуктов с высокой гликемической нагрузкой. Внимательно читайте этот список
Гликемическая нагрузка (ГН) показывает, как конкретное количество углеводов в продукте влияет на уровень сахара в крови. Диетолог назвала продукты с высокой ГН, которые стоит исключить из рациона.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, какая разница между гликемическим индексом и нагрузкой.
Что стоит знать
По словам диетолога Ольги Безуглой, гликемическая нагрузка учитывает, как гликемический индекс (ГИ) продукта, так и количество углеводов в порции.
Продукты с высоким ГН могут вызвать резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови.
Высокий ГН (>20) - происходит сильное влияние на уровень глюкозы в крови. Такие продукты следует употреблять осторожно.
Среднее ГН (11-19) - происходит умеренное влияние на глюкозу. Подходит для контроля веса.
Низкое ГН (≤10) - минимальное влияние на глюкозу.
Важно помнить, чем больше порция, тем больше гликемическая нагрузка. Низкий ГИ не всегда означает низкий ГН и наоборот.
Эксперт отметила, что сочетание с белками, жирами и клетчаткой снижает влияние на уровень сахара.
Чтобы снизить гликемическую нагрузку блюда, комбинируйте продукты с высоким ГИ с белками, жирами и клетчаткой (например, овощами, мясом или цельнозерновыми продуктами).
Продукты с высокой ГН
Диетолог назвала список продуктов с высоким гликемическим индексом и нагрузкой, в частности:
- белый хлеб - в 30 г ГИ 45/ГН 22
- гречка (вареная) - в 150 г ГИ 50/ГН 10
- картофель фри - в 10 г ГИ 75/ГН 23
- арбуз - в 150 г ГИ 72/ГН 4
- манго - в 150 г ГИ 51/ГН 13
- яблоко - в 150 г ГИ 51/ГН 13
- мед - в 1 ч.л ГИ 58/ГН 4
- финики - в 60 г ГИ 103/ГН 42
ГИ - это показатель того, как продукт будет влиять на организм независимо от его количества. Зато гликемическая нагрузка зависит от массы продукта и содержания углеводов в них.
Диета с гликемической нагрузкой
Некоторые эксперты по вопросам питания считают, что люди с диабетом должны обращать внимание как на гликемический индекс, так и на гликемическую нагрузку, чтобы избежать внезапных скачков сахара в крови. Общее количество углеводов в пище, а не ее гликемический индекс или нагрузка, является более сильным предсказателем того, что произойдет с сахаром в крови.
Сосредоточение на гликемическом индексе и нагрузке добавляет ненужного уровня сложности в выборе того, что есть.
Соблюдение принципов питания с низким гликемическим индексом будет полезным для людей с диабетом.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Нealth harvard.
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