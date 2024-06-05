Вживання цього напою в літаку може бути небезпечним навіть для молодих здорових людей

Вплив алкоголю

У людей, які засинали після вживання алкоголю в умовах низького тиску повітря в літаках, знижувався рівень кисню в крові та збільшувалася частота серцевих скорочень.

Дослідники кажуть, що ця тенденція може спостерігатись навіть у молодих і абсолютно здорових людей.

Дослідник Деніел Руні з Інституту аерокосмічної медицини розповів, що поєднання алкоголю зі сном в умовах низького тиску повітря створює значне навантаження на серцево-судинну систему. То це може призвести до загострення симптомів у людей із серцевими або легеневими захворюваннями, а також потенційно підвищити ризик ускладнень зі здоров’ям у людей похилого віку та людей з уже наявними захворюваннями.

Під час дослідження 48 здорових дорослих людей віком від 18 до 40 років розділили на дві групи. Одна група спала в лабораторії сну з тиском повітря на рівні моря, а інша у барокамері з тиском, аналогічним, як в літаках.

У кожній групі 12 учасників спали чотири години після вживання алкоголю, еквівалентного двом банкам пива або двом келихам вина. Решта 12 осіб у кожній групі спали без алкоголю.

В результаті в учасників, які вживали алкоголь перед сном у барокамері, рівень насичення крові киснем у середньому знизився до 85%, а частота серцевих скорочень збільшилася до 88 ударів на хвилину.

А у тих, хто пив алкоголь на рівні моря перед сном, рівень насичення крові киснем знизився до 95%, а частота серцевих скорочень збільшилася до 77 ударів на хвилину.

Чого варто дотримуватись

Вживання алкоголю на борту літака також може бути небезпечним, тому що воно може призвести до більш швидкого зневоднення, оскільки в літаку повітря може бути дуже сухим.

До того ж через зневоднення та сечогінний ефект від алкоголю, в деяких випадках це може призвести до запаморочення, непритомності або млявості.

Вживання алкоголю в літаках може призвести до порушення свідомості або туману в голові. Нижчий рівень повітря в літаках може змусити нас почуватися сонними і млявими, оскільки мозок може бути чутливим до нестачі кисню.

Важливо пам'ятати, якщо у вас політ на далеку відстань, то краще взагалі утриматися від алкоголю, щоб краще відпочити.