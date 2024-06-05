Вживання цього напою в літаку може бути небезпечним навіть для молодих здорових людей

Під час польоту літаком важливо обмежити вживання деяких напоїв, які можуть погіршити стан здоров'я. Вчені з'ясували, що алкоголь перед сном у літаку може бути шкідливим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Thorax bmj journals.
У людей, які засинали після вживання алкоголю в умовах низького тиску повітря в літаках, знижувався рівень кисню в крові та збільшувалася частота серцевих скорочень.
Дослідники кажуть, що ця тенденція може спостерігатись навіть у молодих і абсолютно здорових людей.
Дослідник Деніел Руні з Інституту аерокосмічної медицини розповів, що поєднання алкоголю зі сном в умовах низького тиску повітря створює значне навантаження на серцево-судинну систему. То це може призвести до загострення симптомів у людей із серцевими або легеневими захворюваннями, а також потенційно підвищити ризик ускладнень зі здоров’ям у людей похилого віку та людей з уже наявними захворюваннями.
Під час дослідження 48 здорових дорослих людей віком від 18 до 40 років розділили на дві групи. Одна група спала в лабораторії сну з тиском повітря на рівні моря, а інша у барокамері з тиском, аналогічним, як в літаках.
У кожній групі 12 учасників спали чотири години після вживання алкоголю, еквівалентного двом банкам пива або двом келихам вина. Решта 12 осіб у кожній групі спали без алкоголю.
В результаті в учасників, які вживали алкоголь перед сном у барокамері, рівень насичення крові киснем у середньому знизився до 85%, а частота серцевих скорочень збільшилася до 88 ударів на хвилину.
А у тих, хто пив алкоголь на рівні моря перед сном, рівень насичення крові киснем знизився до 95%, а частота серцевих скорочень збільшилася до 77 ударів на хвилину.
Вживання алкоголю на борту літака також може бути небезпечним, тому що воно може призвести до більш швидкого зневоднення, оскільки в літаку повітря може бути дуже сухим.
До того ж через зневоднення та сечогінний ефект від алкоголю, в деяких випадках це може призвести до запаморочення, непритомності або млявості.
Вживання алкоголю в літаках може призвести до порушення свідомості або туману в голові. Нижчий рівень повітря в літаках може змусити нас почуватися сонними і млявими, оскільки мозок може бути чутливим до нестачі кисню.
Важливо пам'ятати, якщо у вас політ на далеку відстань, то краще взагалі утриматися від алкоголю, щоб краще відпочити.
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