Чому пасажири повинні якомога швидше сісти в літак: неочікувана причина

Часто пасажири не поспішають швидко сідати в літак, адже думають, що все встигнуть. Однак, це поширена помилка, через яку ви потім можете пошкодувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The sun .

Чому потрібно чим швидше сісти в літак

Мандрівник Бен Ґраундвотер розповів, що більше людей покладаються виключно на ручну поклажу під час своїх подорожей.

Проте все частіше можна побачити, як майже всі в одному рейсі везуть із собою якусь ручну поклажу.

Але простір у літаку обмежений, тому пасажирам доводиться боротися один з одним за місце для ручної поклажі.

З цієї причини життєво важливо сісти на борт якомога раніше, щоб знайти вільне місце у верхніх шафках.

Якщо ви один з останніх сідаєте і літак, і у вас є сумка на колесах, яку потрібно помістити у шафках над головою, то це може бути проблемно.

Боротьба за те, де помістити ручну поклажу - це лише один зі стресів під час посадки в літак, що робить це однією з сучасних проблем польоту.

Експерт зазначив, що завжди у таких шафах для речей не вистачає місця всім пасажирам.

Чому не можна запізнюватись на літак

Розклад і його дотримання - це основа злагодженої роботи авіації. Це пасажиру здається, що 5-10 хвилин ролі не грають. Але для авіакомпанії саме виліт за розкладом означає попадання у свій слот (узгоджений часовий інтервал саме для цього рейсу) в аеропорту вильоту і прильоту.

Випадання зі слота в завантажених великих аеропортах призводить до серйозних збоїв у розкладі та фінансові втрати через додаткове наземне обслуговування. Крім того, разом з вами напевно летять ті, у кого є стикувальний рейс в аеропорту прильоту. І якщо через вас рейс затримають - то вони ризикують пропустити стикування.

Нарешті, у літака, в якому ви летите, в розкладі є наступний рейс (можливо, через всього 30-40 хвилин). І він теж повинен бути виконаний за розкладом.

Щоб не платити за надмірну вагу багажу, звечора поставте вашу валізу на звичайні ваги і перевірте, чи "влазить" вона у допустимі норми (23 кг). Якщо вийшло більше - просто перекладіть частину речей в ручну поклажу.