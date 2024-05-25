Коли найкраще подорожувати літаком, якщо збираєтесь у відпустку з дітьми

Зазвичай подорожі літаком з дітьми не є легкими. Досвідчена мандрівниця та мама п’ятьох дітей Еллі Стенкліфф розповіла, в який час доби найкраще бронювати квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The sun .

Коли найкраще подорожувати літаком

Часто батьки обирають нічні польоти, думаючи, що їхня дитина буде всю дорогу спати.

У багатьох випадках діти не можуть заснути, а батькам доводиться їх заспокоювати та забавляти.

Еллі Стенкліфф розповіла, що якщо ви тільки летите на відпочинок, то варто обирати денні рейси, тому що діти збуджені в очікуванні моря.

А на зворотному шляху нічний час працює, тому що хвилювання закінчилося і втомлені діти будуть спати цілу дорогу.

Також вона додала, що найкраще подорожувати літаком, оскільки брати і сестри надто шумні в машині і в кінцевому підсумку сваряться.

Які речі брати в літак для дитини

Їжу

Частіше за все, авіакомпанії мають на рейсах дитяче меню, воно замовляється при бронюванні авіаквитків. Але ситуації бувають різні, тому краще мати з собою запас печива, фруктів, йогуртів, молочної суміші. Кількість їжі залежить від тривалості перельоту.

Воду

Зазвичай у літаках воду наливають безкоштовно, та буде краще, якщо ваша дитина матиме свій запас на весь період перельоту. Воду для дітей дозволяють проносити на борт літака, вона має бути запакована на момент огляду вашого багажу.

Одяг

Легкий, зручний, без складних застібок і десятків ґудзиків. Взуття так само - щоб легко знімалось і надягалось. На борту температура буває як жаркою, так і прохолодною, це треба враховувати. Не забудьте про змінні комплекти одягу для малюка.

Іграшки

Дитина завжди радіє кожній новій іграшці, і якщо в політ ви дасте їй тільки но придбану іграшку, нова забавка може зайняти малюка на довгий час.

Гаджети

Планшет, телефон з іграми, програвач з мультфільмами - все це відволіче дітей у польоті. Навіть у випадку, якщо ви затятий противник гаджетів, дозвольте дітям їх на період перельоту.