Употребление этого напитка в самолете может быть опасным даже для молодых здоровых людей

Влияние алкоголя

У людей, которые засыпали после употребления алкоголя в условиях низкого давления воздуха в самолетах, снижался уровень кислорода в крови и увеличивалась частота сердечных сокращений.

Исследователи говорят, что эта тенденция может наблюдаться даже у молодых и здоровых людей.

Исследователь Дэниел Руни из Института аэрокосмической медицины рассказал, что сочетание алкоголя со сном в условиях низкого давления воздуха создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. То это может привести к обострению симптомов у людей с сердечными или легочными заболеваниями, а также потенциально повысить риск осложнений со здоровьем у пожилых людей и людей с уже имеющимися заболеваниями.

В ходе исследования 48 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 40 лет разделили на две группы. Одна группа спала в лаборатории сна с давлением воздуха на уровне моря, а другая в барокамере с давлением, аналогичным, как в самолетах.

В каждой группе 12 участников спали четыре часа после употребления алкоголя, эквивалентного двум банкам пива или двум бокалам вина. Остальные 12 человек в каждой группе спали без алкоголя.

В результате у участников, употреблявших алкоголь перед сном в барокамере, уровень насыщения крови кислородом в среднем снизился до 85%, а частота сердечных сокращений увеличилась до 88 ударов в минуту.

А у пивших алкоголь на уровне моря перед сном уровень насыщения крови кислородом снизился до 95%, а частота сердечных сокращений увеличилась до 77 ударов в минуту.

Чего следует придерживаться

Употребление алкоголя на борту самолета также может быть опасным, так как оно может привести к более быстрому обезвоживанию, поскольку в самолете воздух может быть очень сухим.

К тому же из-за обезвоживания и мочегонного эффекта от алкоголя, в некоторых случаях это может привести к головокружению, обмороку или вялости.

Употребление алкоголя в самолетах может привести к нарушению сознания или тумана в голове. Низший уровень воздуха в самолетах может заставить чувствовать себя сонными и безжизненными, поскольку мозг может быть чувствителен к недостатку кислорода.

Важно помнить, если у вас полет на далекое расстояние, то лучше вообще удержаться от алкоголя, чтобы лучше отдохнуть.