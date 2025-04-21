Їжте цю страву на сніданок, щоб сповільнити старіння та виглядати молодше

Що варто знати

За словами пластичного хірурга Роберта Колгроува, квасоля має стільки користі для здоров’я, що її іноді називають суперпродуктом. Вона допомагає задовольнити деякі харчові потреби та є чудовим джерелом основних вітамінів і мінералів.

Запечена квасоля містить кілька мінералів, таких як магній, селен і мідь, які є потужними антиоксидантами, які захищають клітини від атаки вільних радикалів (активних форм кисню).

Надлишок вільних радикалів починає завдавати шкоди клітинам і тканинам тіла, що призводить до пошкодження клітин, також відомого як окислювальний стрес, який спричиняє старіння. Організму знадобиться більше антиоксидантів, які містяться у квасолі, щоб боротися з вільними радикалами.

Томатний соус, що додається до печеної квасолі, містить лікопін - сильний антиоксидант, який допомагає клітинам протистояти старінню та знижує кров’яний тиск.

Запечена квасоля також є хорошим джерелом цинку, який допомагає при сухості шкірі, зміцнюючи шкірний бар’єр і збільшуючи колаген і еластин, які допомагають підтримувати гідратацію та пружність шкіри.

Сухість шкіри сприяє старінню, оскільки їй не вистачає вологи та еластичності, що може спричинити тонкі лінії та зморшки. Таким чином, споживання запечених бобів може підвищити рівень цинку та допомогти запобігти старінню.

Користь квасолі

Порція квасолі вагою 80 г становить одну з п’яти порцій на день.

З поживної точки зору квасоля є гарним джерелом рослинного білка, а також має низький вміст жиру та калорій. Вона також містить такі мінерали, як залізо та цинк, і є гарним джерелом вітамінів групи B, таких як фолієва кислота.

Включення квасолі та бобових у раціон також пов’язане з меншим серцево-судинним ризиком і може допомогти збалансувати рівень цукру в крові.

Найкраще їсти запечені боби разом із такими продуктами, як овочі, яйця та вуглеводи з повільним вивільненням, щоб забезпечити хороший баланс поживних речовин із невеликою кількістю солі чи цукру.

200 г запеченої квасолі (консервованої в томатному соусі) забезпечує: