Ешьте это блюдо на завтрак, чтобы замедлить старение и выглядеть моложе

Запеченные бобы - не только сытный гарнир, но и потенциальный эликсир молодости. Регулярное потребление этого блюда может помочь замедлить процессы старения в организме
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
По словам пластического хирурга Роберта Колгроува, фасоль имеет столько пользы для здоровья, что ее иногда называют суперпродуктом. Она помогает удовлетворить некоторые пищевые потребности и является отличным источником основных витаминов и минералов.
Запеченная фасоль содержит несколько минералов, таких как магний, селен и медь, которые являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от атаки свободных радикалов (активных форм кислорода).
Избыток свободных радикалов начинает наносить вред клеткам и тканям тела, что приводит к повреждению клеток, также известному как окислительный стресс, который вызывает старение. Организму понадобится больше антиоксидантов, которые содержатся в фасоли, чтобы бороться со свободными радикалами.
Томатный соус, добавляемый к печеной фасоли, содержит ликопин - сильный антиоксидант, который помогает клеткам противостоять старению и снижает кровяное давление.
Запеченная фасоль также является хорошим источником цинка, который помогает при сухости кожи, укрепляя кожный барьер и увеличивая коллаген и эластин, которые помогают поддерживать гидратацию и упругость кожи.
Сухость кожи способствует старению, поскольку ей не хватает влаги и эластичности, что может вызвать тонкие линии и морщины. Таким образом, потребление запеченных бобов может повысить уровень цинка и помочь предотвратить старение.
Порция фасоли весом 80 г составляет одну из пяти порций в день.
С питательной точки зрения фасоль является хорошим источником растительного белка, а также имеет низкое содержание жира и калорий. Она также содержит такие минералы, как железо и цинк, и является хорошим источником витаминов группы B, таких как фолиевая кислота.
Включение фасоли и бобовых в рацион также связано с меньшим сердечно-сосудистым риском и может помочь сбалансировать уровень сахара в крови.
Лучше всего есть запеченные бобы вместе с такими продуктами, как овощи, яйца и углеводы с медленным высвобождением, чтобы обеспечить хороший баланс питательных веществ с небольшим количеством соли или сахара.
200 г запеченной фасоли (консервированной в томатном соусе) обеспечивает:
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