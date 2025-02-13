Названо річ №1, яку потрібно робити перед тим, як їсти консервовану квасолю

Консервована квасоля є поширеним продуктом, який часто є у кожному холодильнику. Однак, перед споживанням такий продукт потрібно промити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Що варто робити

Перед споживання консервовану квасолю варто промивати водою. Насамперед, ця практика допомагає контролювати кількість солі та рідини, які людина додає до своєї страви, що може мінімізувати ризик будь-яких проблем зі здоров'я.

Натрій зазвичай додають до консервованої квасолі не лише для смаку, але й для тривалого зберігання. Хоча це залежить від бренду, але 1/2 склянки консервованої чорної квасолі може містити від приблизно від 80 мг до 400 мг натрію.

Дієтолог Емі Девіс розповіла, що промивання консервованої квасолі видаляє до 40% вмісту натрію та змиває крохмалисту рідину, яка може змінити смак і текстуру страв.

Ще одна потенційна користь від промивання консервованих бобів полягає в тому, що вони можуть допомогти мінімізувати газоутворення та інші проблеми зі шлунково-кишковим трактом, часто пов’язані з рослинними білками.

Полоскання може зменшити кількість важких для перетравлення вуглеводів, і для багатьох людей це може допомогти зменшити здуття живота.

Деякі люди люблять використовувати рідину з консервованої квасолі для згущення соусів, супів і рагу.

Чим корисна квасола

Квасоля - справді джерело поживних речовин. Включення їх у свій раціон принесе користь для здоров’я.

Білок і клітковина, що містяться в консервованих бобах, уповільнюють травлення, що може допомогти регулювати реакцію організму на рівень цукру в крові та змусити вас почуватись більш ситими.

Це призводить до менш різких стрибків і падінь рівня цукру в крові.

Клітковина з квасолі також підтримує здоров’я кишечника, заохочуючи регулярність і живлячи хороші бактерії в кишковому мікробіомі. Це може навіть допомогти знизити рівень холестерину.

Консервована квасоля також містить багато мікроелементів, включаючи вітаміни, мінерали та фітонутрієнти.