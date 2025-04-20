9 дорогих, але дуже шкідливих для здоров'я продуктів: запам'ятайте їх!
Існує думка, що чим дорожчий продукт, тим корисніший він. Але це не так. Попри високу ціну, деякі продукти містять приховану небезпеку та можуть завдати шкоди здоров’ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та тренера Юрія Попка.
Ковбасні вироби
Сюди відносяться сосиски та сардельки, в яких часто сировина незрозуміло якості та в складі можна побачити список незрозумілих назв, абревіатур.
"Якщо заглянути у склад, там ви знайдете і цукор і барвники, підсилювачі смаку, загущувачі, стабілізатори і невідомо що, я навіть сам деколи не знаю таких складників, що вони там напхали", - додав експерт.
Деякі з цих добавок погано впливають на кишкову мікрофлору, можуть провокувати рак. Також там багато насичених жирів, які викликають в організмі запальні процеси в надлишку.
"Це просто харчове сміття, або за дешево, бо там мʼяса немає. А якщо воно дороге, то воно там є, але з ним робили купу маніпуляцій. Зрозумійте, чим менше над продуктом чаклують та хімічать люди - тим корисніший, це називається цільний продукт.", - пояснив нутриціолог.
Часто виробники вказують % мʼяса, але якої якості це мʼясо, то невідомо.
Кондитерські вироби
Мова йде про вироби саме промислового виробництва, таке як продається в супермаркетах. Основна складова - це цукор, дешева пальмова олія, загущувачі, барвники та підсолоджувачі.
Надлишок цукру та калорій в організмі призводить до запальних процесів та передчасного старіння.
Найкраще купувати такі продукти в кондитерів, які роблять на совість, з натуральних інгредієнтів і "без відра" цукру та дешевих жирів.
Солодка вода
Популярні солодкі води містять суцільний цукор і фарбовану воду.
"У мене усмішку викликають люди, які кажуть "цукор не споживаю, пʼю тепер чай без нього" і в той же час в літрі солодкої газованої води 22 ложки цукру", - сказав Попко.
Важливо навчитись читати етикетки.
Страви, які смажені у фритюрі
Такі продукти, як чіпси, картопля фрі і все з фритюрниці є сильним канцерогеном, який з організму дуже складно виводиться. Організм не вміє розщеплювати трансжири і це може призвести до раку та інших хвороб.
Після кожного приготування у фритюрі олію потрібно міняти. Що ж стосується чіпсів, то виробники часто за цим слідкують, але вони калорійні, оскільки натягують у себе олію.
Тому, такі продукти вкрай рідко споживайте, а картоплю краще готуйте самі і беріть рафіновану соняшникову олію, яку після смаження виливайте.
Йогурти з наповнювачами
В таких йогуртах дуже багато цукру, неякісних наповнювачів та згущуващів.
Домашній йогурт - це суперфуд, а магазинний - це шкідливий продукт в 90% випадках. Найкраще купувати класичний чи кефір.
Натуральний йогурт та кефір - це найкращий пробіотик, які принесе організму лише користь.
Майонез
Майже безпечним буде лише домашній майонез. Однак, важливо врахувати, що він дуже жирний і калорійний.
В магазинних майонезах у складі можна знайти замінники смаку, барвники і транжири. До того ж додають загущувачі, що "не любить наша мікробіота".
Крабові палички
Ні для кого не буде секретом, що в крабових паличках нічого спільного немає з крабами. Основа - це дешева риба, а саме відходи та багато консервантів, ароматизаторів та наповнювачів.
Консерви
Сюди також відноситься усіма улюблений тунець. Важливо де він виловлений, оскільки даний вид риби часто назбирує в себе важкі метали і токсичні речовини.
Читайте склад, щоб там окрім солі, перцю і олії нічого не було. Перед споживанням зливайте олію.
Фруктові соки
В такому продуктові маленький % соку, все інше - цукор, ароматизатори. А те, що ми вважаємо м'якоттю в кращому випадку буде "жмих яблучний".
Як виробник вказав на упакування, що це 100% сік, то в цілому ви пʼєте солодку воду з вітамінами, без клітковини. Користі в таких напоях мало.
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